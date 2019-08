Bötzower Brückenbau liegt im Zeitfenster

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Die Brückenarbeiten auf der L 20 zwischen Bötzow und Schönwalde kommen voran. "Zur Zeit wird der Überbau der Brücke vervollständigt", teilt Michael Klose vom Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Seit Mai 2018 ist die Strecke zwischen Velten und Falkensee für den Verkehr gesperrt, eine weiträumige Umleitung über Vehlefanz und Pausin eingerichtet. Wie Bauamtsleiter Dirk Eger mitteilte, halte sich die Belastung der Dorfaue Bötzow, die als Abkürzung über Wansdorf genutzt wird, in Grenzen.

Die Brückenarbeiten lägen momentan im anvisierten Zeitfenster, so Klose. "Nach derzeitigem Baufortschritt ist die Freigabe der L 20 zum November 2019 realistisch", teilt er mit. Mit Totalsperrungen des Bahnverkehrs im Berufsverkehr sei nicht mehr zu rechnen. Im Oktober sollen letzte Asphaltarbeiten folgen. Abschließend werden laut Klose die Straßenmarkierungen angebracht und sogenannte Fahrzeugrückhaltesysteme, einfach gesagt: Leitplanken, hergestellt.

Radweg schon erkennbar

Nicht nur die Brücke über die Bahnstrecke wird dabei erneuert. Die Verbindung ins Havelland bekommt zudem einen Radweg. Abwasserdruckleitung und Ferngashochdruckleitung seien wegen der "Verbreiterung des Straßendammes für den neuen Radweg umverlegt" worden, so Michael Klose. Der Lückenschluss von Bötzow nach Schönwalde wird in der Gemeinde seit Jahren herbeigesehnt. Der Verlauf des über zwei Kilometer langen Radweges sei laut Klose bereits am asphaltierten Streifen erkennbar.