Unterricht neben Baustelle

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Für jeweils 150 000 Euro lässt der Landkreis Uckermark in der Schwedter Dreiklang Oberschule und im Gaußgymnasium die Alarmanlagen komplett erneuern. Erstmals installieren Fachfirmen einen Amokalarm. Die Bauarbeiten werden zum Schuljahresbeginn am Montag nicht fertig. Sie dauern voraussichtlich bis in den Herbst hinein. Das ist den Schulen gar nicht recht, die viel lieber unbehelligt von zu verlegenden Kabelsträngen in das neue Schuljahr starten würden.

"Wir sind nicht in der Lage, die bereits vorhandene Alarmanlage aufzurüsten. Das muss alles komplett erneuert werden, weil die Anforderungen an eine Klingel-anlage heute drastisch erweitert sind", erklärt Schulamtsleiter Uwe Falke aus der Kreisverwaltung. Der Landkreis habe außerdem dringende Instandsetzungsarbeiten an beiden Schulen durchführen lassen, und zwar in Klassenräumen, Fluren und im Sanitärbereich. Gesamtkosten:15 000 Euro.

Derweil bereitet sich die Dreiklang Oberschule auf den Empfang der drei neuen 7. Klassen vor. Das sind 78 Schüler. Sie kommen aus neun verschiedenen Grundschulen, darunter aus Schwedt, Gartz, Casekow und Passow. Schulleiter Matthias Schreck schwört auf eine besondere Willkommenskultur an der Dreiklang Oberschule. Er begrüßt alle Neuen am ersten Schultag mit Urkunde und Erinnerungsgeschenk. Eine spezielle Ansprache gibt es auch für die anderen Klassenstufen. Matthias Schreck geht auf Besonderheiten eines jeden Jahrgangs ein, seien es die Berufsfindungsphase oder Prüfungen und Schulabschluss.

Neu am Dreiklang ist ein Schulhoffest. Mit dessen Planung haben Lehrer in der Vorbereitungswoche begonnen. Es steigt am2. Oktober und lädt wie das Nikolauskozert alle Eltern ein.

Der Landkreis Uckermark ist in Schwedt Träger der weiterführenden Schulen ab Klasse 7 sowie auch der Förderschule Am Schlosspark. Der Förderschule steht eine Teilsanierung mit Kosten in Höhe von über einer Million Euro bevor. Der 30 Jahre alte Pausenhof soll kind- und jugendgerecht gestaltet werden. Unter ihm liegen Versorgungsleitungen, die grundhaft erneuert werden müssen. Die europaweite Ausschreibung der Bauarbeiten läuft gerade. Außerdem investiert der Landkreis in die Sicherheitsausstattung der Schule. Sicherheit bleibe ein dauerhaftes Thema an allen Schulen. "Mit jedem Jahr verändern sich die Anforderungen", weiß Uwe Falke.