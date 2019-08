Vom Gnadenturm ins Bobertal

MOZ

Zagan (Nancy Waldmann) In Krosno (Krossen) fängt es an: Vergleichsweise rasant fallen die Hänge ins Tal, wo der Bober in die Oder fließt. Der höchste Punkt der Woiwodschaft liegt mit 227 Metern bei Zary. Doch Zagan (Sagan) – die andere Stadt mit dem Punkt über dem Z – hat sowohl Menschen gemachte Dominanten im Stadtbild als auch das sich schlängelnde Bober-Flusstal im Schlosspark mit seinen Uferhöhen.

Mariusz Wieczerczynski ist einer, der die Historie seiner Heimatstadt erforscht, als würde er Edelsteine schleifen. Der Enddreißiger betreibt das polnische Facebookportal "Die Entdeckung Zagans" und lädt persönlich zu Stadtspaziergängen ein. Große Namen sind mit der Geschichte dieser Residenz der schlesischen, später der Saganer Herzöge verbunden. Mächtige wie Albrecht von Wallenstein und Intellektuelle wie der Astronom Johannes Kepler machten Sagan zu einem Ort, der Europas Eliten etwas sagte. Die spannendste Figur ist Dorothea von Sagan, Herzogin von Talleyrand. Auf den Parketts der Adligen netzwerkte sie mit ihrer Schönheit, zuhause war sie unglücklich verheiratet und eine so-zialpolitisch progressive Regentin, die zum Beispiel eine Schule für arme Kinder stiftete.

Mariusz nimmt mich mit auf einen Spaziergang, der mit der Aussicht von der Gnadenkirche beginnt. Sie ist eigentlich keine Kirche mehr, sondern ein Aussichtsturm – wie gut, denn manch andere Ausblicke und Sichtachsen von einst sind verwachsen. Das Schiff des einst als Gnadenakt für die Protestanten nach dem 30-jährigen Krieg gebauten Gotteshauses haben die katholischen polnischen Neusiedler nach 1945 demontiert. Der Turm blieb und ist der einzig öffentlich zugängliche. Es gibt da noch den neoklassizistischen Rathausturm, den Kirchturm am Jesuitenkolleg mit dem sechseckigen oberen Drittel sowie der gerade eingerüstete Kirchturm des Augustinerstiftkomplexes aus dem Jahr 1234. All das sieht man von oben, dazwischen die Perle Zagans: das herzögliche Barockschloss, das der Italiener Antonio della Porta so leicht und elegant entwarf wie einen Renaissance-Bau. "Immer dachte ich, der Eingang liegt in der Mitte", sagt Mariusz, der von kleinauf in einem Wohnblock neben dem Schloss lebt. "Aber nein, erst vor ein paar Jahren fiel mir plötzlich auf, dass die Fassade gar nicht barock symmetrisch ist."

4 Panzersoldaten und ein Hund

Wir stehen vor dem Bau und zählen die Fenster zu beiden Seiten des Eingangs, rechts sind es fünf, links sieben. Wenn die Türen offenstehen, weitet sich der Blick bis in den Schlosshof und den dahinter liegenden Park mit dem Bober in der Mitte. Dorothea von Sagan ließ ihn nach dem Vorbild Muskaus umgestalten. Heute pflegt die rund 26 000 Einwohner zählende Kommune selbst das Ensemble aus Schloss, wo Bibliothek und Kulturhaus untergebracht sind, und Park, dem Garten der Zaganer. Es gab auch Zeiten, da wurde über die Sprengung des Schlosses nachgedacht – nach dem Krieg, etwa zur gleichen Zeit als in den Ruinen des Stadtzentrums die über Polen hinaus bekannte Kultserie "Vier Panzersoldaten und ein Hund" gedreht wurde. Das war nach dem Krieg, schon damals haben Polen um den Erhalt gekämpft. Nun könnte dieses Kleinod von Touristen bevölkert sein – ist es aber selten, bedauert Mariusz.

Im Park folgen dem Weg am Fluss entlang nach Osten bis zum von Dorothea gestifteten neugotischen Krankenhaus, das nun Musikschule werden soll. Ein junger Mann in Bierlaune schnackt mit uns. Er ist auf Heimaturlaub, arbeitet in Baden-Württemberg, will am Wochenende zum Festival nach Kostrzyn. Viele haben auf der Suche nach Arbeit die Stadt verlassen, von der Industrie der Volksrepublik blieben nur Fabrikruinen. Die bekannteste Marke: der Kühlschrankhersteller "Polar". Nach der Brücke biegen wir in den Oberpark und laufen entlang der Uferhöhen, gegenüber der Schlossparkseite. Doch die Sicht aufs Flusstal ist durchs grüne Dickicht junger Bäume beschränkt. Verwachsen ist auch die alte Sichtachse vom Bahnhof, auf den wir nun stoßen. Über die Parkinseln tragen uns schließlich zwei hohe Boberbrücken zurück ins Zentrum.