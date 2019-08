Sommerball am Rand

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Am kommenden Samstag, 10. August, lädt das Theater am Rand in Zollbrücke wieder zum Sommerball ein. Ab 19.30 gibt es dann Musik zum Tanzen und Genießen. Von und mit Gudrun Anders.

"Inmitten der weitläufigen Natur, umgeben von Wiesen und in Flanierweite zur Oder, lädt das festlich illuminierte Holztheater zum Sommerball. Mit klassischer Big-Band-Musik von Glenn Miller bis Benny Goodman, Swing- und Jazzstandards lockt die Bad Freienwalder Big Band ,Take Brass` unter der Leitung von Endrik Salewski zum Tanz", heißt es von den Gastgebern in Zollbrücke. Zudem sorgt ein Swing-Tanzpaar mit einigen frischen Choreografien für Staunen und Stimmung. Auch werden sie einen Tanzkurs für Lernwillige geben. Dazu gibt es: Sternenkino im Apfelgarten. Auch eine Lotterie und andere kleine Überraschungen garantieren beste Unterhaltung, heißt es aus Zollbrücke weiter. "Schön illuminiert und in altbewährter Form laden wir unsere Gäste dazu ein, mit uns diesen Sommerabend zu genießen", so Almut Undisz, Geschäftsführerin des Theaters. Beginn ist um19.30 Uhr.