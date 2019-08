Fotos aus Tschernobyl: 33 Jahre nach dem Super-Gau

Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Zerstörtes Leben – verlorene Welt. Die Sperrzone um Tschernobyl 33 Jahre nach der Katastrophe". So heißt die Foto-Ausstellung der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Die Linke), die gestern im Roten Café in der Lindenallee 30 eröffnet wurde. Johlige machte die Fotos 2016. Am 26. April 1986 hatte sich die Nuklearkatastrophe in Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Pripjat zugetragen. Andrea Johlige war 2016 und 2018 dort. Ihre Reiseberichte kann man in ihrem Blog im Internet (www.andrea-johlige.com) lesen.