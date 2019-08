Zwischen Schule und Studium?

BRAWO

Mittelmark Noch warten Wiesenburg/Benken, Ziesar und in Brandenburg an der Havel viele Einrichtungen des gesamten sozialen Bereiches auf junge Freiwillige. Jugendliche können sich ab 1. September in Kindergärten, Schulen oder Jugendklubs, auf verschiedenen Stationen im Asklepios Fachklinikum Brandenburg/Görden, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, Sucht- oder anderen psychischen Erkrankungen sozial engagieren, dabei selbst wertvolle Erfahrungen sammeln, Wartezeiten sinnvoll überbrücken oder sogar das Fach-abitur über ihren praktischen Einsatz erlangen. Das Vermittlungsverfahren läuft auf Hochtouren. Interessierte sollten sich umgehend und direkt im Potsdamer Büro der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) bewerben. Auf der Homepage www.ijgd.de finden sich ausführliche Informationen sowie ein Bewerbungsbogen.

Wer sich engagiert, erhält Taschen- und Verpflegungsgeld, ist sozialversichert und hat Anspruch auf Bildungstage und Urlaub. Für Fragen aller Art steht das ijgd-Team das gesamte Jahr über als fester Ansprechpartner und im Rahmen der Bildungsseminare zur Seite. Freiwillige erleben solch ein Jahr oft als große Bereicherung: "Ich bin in diesem Jahr viel offener und sicherer im Umgang mit anderen Menschen geworden." / "Nach meinem FSJ habe ich richtig Lust wieder zu lernen und weiß nun auch ganz genau, welche die richtige Ausbildung für mich ist."

Neben dem FSJ können sich diejenigen, die sich lieber für die Umwelt engagieren oder handwerklich ausprobieren möchten, auch für ein Ökologisches Jahr oder einen Einsatz in der Denkmal- und Gartendenkmalpflege entscheiden. Derzeit arbeiten in allen Diensten über 150 Brandenburger Einrichtungen mit den ijgd zusammen und zählen seit vielen Jahren auf das Engagement junger Freiwilliger.

Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) sind ein gemeinnütziger, parteipolitisch und kirchlich unabhängiger Verein, der als anerkannter freier Träger seit 1990 das Freiwillige Soziale Jahr für den Paritätischen Wohlfahrtsverband im Land Brandenburg durchführt. Weitere Informationen gibt es bei Simone Dittmar unter 0331/5813212 oder fsj.brandenburg@ijgd.de