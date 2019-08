Dietrich Schröder

Slubice (MOZ) Während in Kostrzyn bis zum Sonnabend Zehntausende junge Leute das "Pol’And’Rock"-­Festival feiern, hat die polnische Polizei ihre Einsatzzentrale in Słubice eingerichtet. Auf einem abgezäunten Parkplatz unweit der Słubicer Wache stehen Dutzende Fahrzeuge bereit.

Seit dem Regierungswechsel in Polen vor vier Jahren gilt das Festival als Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko, obwohl es bisher kaum zu größeren Vorfällen kam. Am Mittwoch wurde in Kostrzyn jedoch ein Polizist schwer verletzt, der mit seinem Motorrad gegen ein Auto fuhr.