Das Freibad wird zur Festzone

Janet Neiser

Neuzelle Nur noch eine Woche, dann wird das Freibad in Neuzelle wieder zur Festzone. Am 10..August laden der Ortsbeirat und lokale Vereine zum nunmehr 6..Heimatfest ein. "Es wird eine tolle Party", ist sich Juliane Baesler vom Spielmannszug sicher. Das Motto an diesem Tag lautet: "Neuzeller Vereine – gemeinsam stark für Neuzelle". Der eigentliche Auftakt findet bereits am Vorabend statt. Am 9. August startet um 20 Uhr der traditionelle Lampionumzug. Treffpunkt ist an der Grundschule am Fasanenwald.

Am Sonnabend beginnt das bunte Treiben bereits um 8 Uhr, jedenfalls für die ganz Sportlichen. Mit einem Tischtennisturnier locken die Tischtennisfreunde in die Mehrzweckhalle. Ab 11 Uhr stehen die Schützen im Mittelpunkt, da ist das Königsschießen der Neuzeller Schützengilde geplant. Um 13.30 Uhr startet ein Festumzug. Dieser führt vom Brauhausplatz zum Freibad, wo um 14.30 Uhr die offizielle Eröffnung des Heimatfestes ansteht.

Live-Musik bis in den Abend

Ronny Gander sorgt anschließend mit einer Schlagerparty für Stimmung. Zu Gast an diesem Nachmittag werden Sängerin Natalie Lament und Humoristin Josephine Lemke sein. Ab 17.Uhr übernehmen dann Valentin und seine Band, die in diesem Jahr im Finale des Axel-Titzki-Förderpreises standen.

Und da das Heimatfest ein Fest der Vereine ist, stellen die sich auf dem Freibadgelände vor. Mit dabei sind neben den Tischtennisspielern und der Schützengilde unter anderem auch die Klosterwinzer, die Angler, der 1. Neuzeller Straßenverein, der Keramikverein und das Strohhaus. Natürlich können auch die Freibadbecken genutzt werden. Erwachsene zahlen an diesem Tag 3 Euro Eintritt, Kinder 1 Euro. Im Vorverkauf bei der Besucherinformation ist das Erwachsenenticket günstiger.