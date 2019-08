Was Schüler erwartet

Janet Neiser

Beeskow (Jörg Kühl) Am Sonnabend ist es soweit, dann werden schick gemachte Knirpse wieder Zuckertüten in Empfang nehmen. Die Einschulungen im Land Brandenburg stehen an. Für das Schuljahr 2019/20 werden nach Angaben des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) im Landkreis Oder-Spree zirka 1550 Erstklässler an Grundschulen, Oberschulen mit Grundschulteil und Förderschulen empfangen.

Die Zahl bezieht sich sowohl auf die Schulen in öffentlicher Trägerschaft als auch jene in privater Trägerschaft. "Erst zum Schuljahresbeginn kann mittels der Schulumfrage geklärt werden, um wie viele Schüler es genau geht", erklärt Ramona Kuttnick vom Planungs- und Einstellungsteam des Amtes. Ihr zufolge wurden etwa 180 Jungen und Mädchen vom Schulbesuch zurückgestellt, zwei Kinder hingegen vorzeitig eingeschult.

Hier und da gibt es kreisweit sowohl in den Grundschulen als bei den weiterführenden Schulen einen Wechsel bei der Personalspitze. Nach der Verabschiedung des langjährigen Leiters des Beeskower Rouanet-Gymnasiums, Klaus-Jürgen Teichert, wird Ariane Haß die Schulleitung übernehmen. An der Grundschule in Görzig übernimmt Franziska Weise-Drogi das Amt von Sabine Limburg. Die Grundschule in Tauche wird nach den Ferien kommissarisch von Christopher Sandvoß geleitet. Zuvor hatte Simone Rose die Schule geleitet. Die Europaschule in Storkow hat erstmals seit langem wieder einen stellvertretenden Schulleiter. Den Posten übernimmt Ralf Gräbner. Nach den Sommerferien verfügt die Schule neben den bestehenden Flex-Klassen auch über eine Regelklasse für die Schulanfänger.

Auf die Frage, ob die Schulen so kurz vor dem Start ins neue Schuljahr mit ausreichend Personal versorgt sind oder ob es irgendwo Engpässe gibt, heißt es aus dem Schulamt: "Gegenwärtig befinden wir uns in der Hochphase zur Besetzung von noch offenen Stellen; vor allen Dingen durch den Ausgleich zwischen den Schulen. Weiterhin werden durch schulscharfe Ausschreibungen geeignete Bewerber gesucht." Natürlich spielen bei den Einstellungen auch die Quereinsteiger eine Rolle. Ramona Kuttnick zufolge lag der Anteil der Seiteneinsteiger unter den Lehrkräften zum Stichtag Ende März an Schulen in öffentlicher Trägerschaft über alle Schulformen im Landkreis Oder-Spree bei insgesamt 13,2 Prozent. Nicht eingerechnet sind hierbei die Förderschulen. Wobei in Grundschulen prozentual gesehen wesentlich mehr Seiteneinsteiger arbeiten. Dort lag die Quote bei 16,1 Prozent, an den weiterführenden Schulen ohne Förderschulen und ohne Oberstufenzentrum bei 9,7 Prozent.

Bauarbeiten

Die Sommerferien wurden wie üblich genutzt, um Bau- oder Renovierungsarbeiten an den Schulen zu erledigen. So wurde am Rouanet-Gymnasium die komplette zweite Etage renoviert. An der Europaschule dauert die Aufstockung des Zwischenbaus sowie der Anbau eines Fahrstuhls noch bis voraussichtlich in den Herbstferien an, teilt die Primarschulleiterin Sabine Merschin auf Anfrage mit.

Fotos der Erstklässler aus Beeskow, Storkow und dem Umland veröffentlicht die MOZ im Verlauf der kommenden Woche.