"Mehr Polizei gehört nach Frankfurt"

Lisa Mahllke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn Sie in den Landtag einziehen sollten, bleiben Sie dann Stadtverordneter?

Wilko Möller: Ich würde das auf jeden Fall beibehalten, einfach das Ohr am Volk zu haben.

Welche Themen würden Sie mit in den Landtag nehmen?

Für mich ist wichtig, dass Frankfurt wieder eine Stimme im Landtag bekommt. Nehmen wir die Ausfinanzierung der Stadt: Die AfD hat sich zusammen mit der FBI gegen die Konsolidierungsvereinbarung entschieden, weil wir das nicht eingesehen haben, dass man ein Wahlgeschenk von 50 Millionen kurz vor der Wahl raushaut, mit massiven Gebührenerhöhungen bei den Bürgern als Pferdefuß.

Was würden Sie noch angehen?

Das Thema Polizei. Erst hatte der Landtag geplant, die Polizei auf 7000 Leute abzubauen. Jetzt sind sie wieder bei ca. 8200. Und wir planen auf 9000 Beamte hochzugehen. Wir setzen uns auch für mehr Zoll und Bundespolizei in Frankfurt ein.

Und wie wollen Sie umsetzen, dass die Polizeiinspektion von Fürstenwalde nach Frankfurt zurückzieht?

Die Polizei sollte dahin gehen, wo der Schwerpunkt ist. Die Inspektion ist die Hauptschlagader einer Polizei, man sollte sie wieder nach Frankfurt holen. Zumal ja auch die gemeinsame deutsch-polnische Grenzpolizei hier Formen annimmt. Das Präsidium gehört in die Landeshauptstadt.

Sie, Andreas Kalbitz und andere AfD-Mitglieder trafen die polnische Arbeiterpartei Stronnictwo Pracy.

Das ist ein kleines Pflänzchen, das da wächst. Es gibt jemanden aus der Partei, der in Słubice wohnt. Da fahren wir mal rüber.

Aber Sie fordern in Ihrem Programm, dass die Außengrenzen verstärkt kontrolliert werden. Da könnte "mal so rüberfahren" schwierig werden, oder?

2008 hatte man den Menschen, die hier wohnen, versprochen, wenn die systematischen Grenzkontrollen aufgelöst werden, dann sollten Ersatzmaßnahmen stattfinden. Dabei wird gefiltert und geguckt. Wir wollen, dass verstärkt auf der Autobahn, auf den Landstraßen der Umgebung Streifen stehen und den Grenzverkehr beobachten und dann kontrollieren, wenn den Beamten etwas auffällt. Aber das Poten-zial haben wir nicht, es gibt derzeit zu wenig Beamte, die das in angemessener Weise machen könnten. Hier gibt es moderne Möglichkeiten: z. B. das Kesy-System, das Kennzeichen filtert. Das wollen wir zum Beispiel an jedem Grenzübergang haben.

Also stellen Sie sich keine Passkontrollen wie früher vor?

Sporadisch doch mal, das gibt es ja heute schon, wenn zum Beispiel große europäische Gipfel stattfinden. Aber wir wollen nicht den Grenzübergang dicht machen für alle Welt, davon redet ja auch keiner. Nur wir wollen das Versprechen eingelöst haben, dass die Bürger sich hier sicher fühlen. Transitkriminalität, Grenzkriminalität oder das Einsickern von Leuten, die wir nicht haben wollen, dass sie so ungehindert einreisen, geht in Zukunft nicht mehr.

Das schließt sich Ihrer Meinung nach also nicht aus – eine verstärkte Zusammenarbeit mit Polen und verstärkte Kontrollen?

Wir möchten mit den Polen zusammenarbeiten. Wir haben nie behauptet, dass wir uns gegen den Osten verschließen wollen. Die Sanktionen gegen Russland aufzuheben steht auch im Wahlprogramm. Es gehört zur DNS unserer Parteistruktur, dass wir nichts gegen den Osten haben, im Gegenteil. Das sind ja unsere Nachbarn und die Nachbarn sind uns näher als die Amerikaner.

Was hat es mit Ihrem Wahlspruch "Brandenburg zuerst" auf sich? Ist das von US-Präsident Trump abgeschaut?

Das haben wir wirklich mal provokativ gemacht, weil wir den Trump gar nicht mal so schlecht finden. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Trump nicht einmal einen Krieg angezettelt hat, seitdem er Präsident ist? Da war Obama um einige Längen forscher am Werk. Wir finden den Mann interessant, weil er eben öffentlich so gebrandmarkt wird, aber eigentlich, wenn man hinter die Kulissen schaut, führt er sein Land gar nicht so schlecht.

Die AfD wirbt im Wahlkampf für die Vollendung der Wende im Osten. Was ist damit gemeint?

Man wirft ja dem Osten vor, dass er anders sei, man spricht immer von den Abgehängten. Nicht umsonst sind so viele weggezogen. Die Wende vollenden heißt, dieses wunderbare Land Brandenburg auf das Westniveau aufzuschließen. Das heißt, hier Lebensverhältnisse zu schaffen, dass man hier genau das gleiche Geld verdient, dass es bei den Renten keine Unterschiede mehr gibt zwischen Ost und West.

Die AfD hat die Idee, an der BTU Cottbus eine medizinische Fakultät zu errichten. Wäre das auch für die Viadrina vorstellbar?

Wir finden, dass die Viadrina zu geisteswissenschaftlich ausgerichtet ist. Wir haben ja mit dem Klinikum eine gute Voraussetzung für die Fachrichtung Medizin an der Viadrina. Ich finde, wir sollten das nutzen und einen Studiengang Medizin und/oder Medizintechnik eröffnen. Das ist ein Markt, der immer da ist. Alle schimpfen nur, dass wir keine flächendeckende Ärzteversorgung haben, aber wir müssen auch Mediziner ausbilden. Wir ziehen damit auch ausländische Patienten an. Leute aus arabischen Staaten kommen nach Deutschland und lassen sich zum Beispiel in Berlin behandeln, weil dort einige Fachbereiche international hoch angesehen sind. Damit verdienen die Klinken auch richtig Geld.

Könnten nicht Ärzte aus Syrien oder anderen Ländern die Lösung für diesen Ärztemangel in der Region sein?

Ich befürchte, dass die Ärzte, die in Deutschland für viel Geld ausgebildet werden, Deutschland verlassen und man holt sich dann preiswerte Ärzte aus Syrien. Dann fehlen diese ja in Syrien. Ich halte das für den falschen Weg. Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben ein doppeltes Migrationsproblem. Wir kriegen Leute rein, die nicht die gute deutsche Ausbildung haben, aber unsere guten Leute verlassen Deutschland. Das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge sehe. In der Schweiz arbeiten 6500 deutsche Mediziner, weil sie dort erheblich mehr verdienen als hier.

Aber momentan gibt es in Brandenburg vielerorts gar nicht genug Ärzte, die wegziehen könnten.

Wenn ein Syrer, der Arzt ist, das gleiche Leistungsniveau hat wie ein in Deutschland ausgebildeter Arzt, warum sollte der hier nicht praktizieren dürfen? Aber ich glaube, das ist eine Ausnahme. Vielleicht ist der richtige Weg, deutsche Ärzte, die im Ausland sind, wieder anzuwerben, indem man sie anständig entlohnt. Ich habe auch keine Patentlösung.

Könnten Sie sich vorstellen, im Land eine Koalition mit der CDU zu bilden?

Die sind alle sehr reserviert. Hinter vorgehaltener Hand nicht, aber wenn man offiziell wird, traut sich keiner, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wenn die CDU mitspielt und diese ganzen Experimente wie Gender-Mainstreaming, Gender Forschung – den ganzen Quatsch – um die Inklusion im Koalitionsvertrag ausschließen würde, dass man wieder konservative, wertorientierte Politik macht – warum denn nicht mit der CDU?

Stichwort Björn Höcke und Andreas Kalbitz: Droht in Ihrer Partei eine Spaltung in rechts und extrem rechts?

Björn Höcke ist eine Einzelperson mit einer Einzelmeinung und der gehört genauso zur Partei wie alle anderen auch. Ich kann nicht erkennen, dass er irgendetwas falsch macht. Inhaltlich sagt er eigentlich nichts, was mich belastet. Andreas Kalbitz und Rechtsextremismus passen nicht zusammen. Rechtsextremismus wäre ja, politische Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Das ist bei ihm nicht zu finden, auch Rechtsradikalismus nicht. Er ist ein seriöser Politiker, der Deutschland an die erste Stelle stellt und für den Bürger da sein will.