Streit um Ausgaben der Stadt

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die neu gewählten Stadtverordneten ließen in der Sitzung am Dienstagabend keinen Zweifel daran, dass sie den Haushalt der Stadt auf den Prüfstand stellen wollen. Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) erläuterte, dass die Stadt insgesamt weniger Zuweisungen erhalten habe. Zugleich steigen die Baukosten. Von Vorteil sei, dass der Landkreis die Kreisumlage gesenkt habe, wodurch 260 000 Euro mehr im Stadtsäckel seien.

Bürgervotum respektieren

Der Nachtragshaushalt sei Bestandteil der Haushaltes von 2019. "Es handelt sich um eine in Zahlen geronnene Politik, die von vielen Abgeordneten beschlossen wurde, die längst nicht mehr im Parlament sitzen", erklärte Detlef Malchow (Wählervereinigung 2019). Der Bürger habe nicht für eine Veränderung der Verhältnisse im Parlament votiert, damit danach alles beim Alten bleibt.

Als Beispiel führte Malchow den Kassenbestand an, der am 31. Dezember 2018 noch 6,2 Millionen Euro betragen habe. "Das sieht eigentlich sehr positiv aus", so Malchow. Doch seine Anfragen in der Kämmerei hätten ergeben, dass der Kassenbestand mit 4,7 Millionen Euro an Krediten belastet sei. In diesem Jahr fließen, so Malchow, unter anderem 3,2 Millionen Euro an die Feuerwehr. Im nächsten Jahr sei noch einmal eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen vorgesehen. "Damit schwinden die verbleibenden freien Mittel weiter", so Malchow. Im Ergebnis liege der Kassenbestand 2021/2022 bei Null.

Deshalb müssten die 36 Maßnahmen im Wert von 36 Millionen Euro dringend auf den Prüfstand. Beim Nachtragshaushalt müsse begonnen werden. Für die Instandsetzung von Bürgersteigen und Straßen sei auf diese Weise kein Geld mehr vorhanden. Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter für Tiefbau und Kurstadtentwicklung hatte von einem Bedarfvon 700 000 bis 800 000 Euro gesprochen.

"Wir sind an Beschlüsse gebunden", erläuterte der Bürgermeister die Zwänge der Verwaltung. Ferner stehen Investitionsmaßnahmen an, die von den einzelnen Fachbereichen angemeldet worden seien. "Wir wollen keine neue Post bauen, sondern das alte Gebäude einer neuen Nutzung zuführen", sagte Lehmann. "Wenn wir dieses Projekt aufgeben, dann müssen wir das geflossene Geld zurück bezahlen." Zudem gebe es seit 2008 eine sechsstufige Straßenzustandsbeschreibung. Das Land habe zwar die Straßenausbaubeitragssatzung gestrichen, biete aber den Kommunen als Ausgleich 145 000 Euro Pauschale. Dieses Geld reiche hinten und vorne nicht aus, um eine Straße auszubauen. "Wir wollten eine Straße mit 1,3 Millionen Anliegerbeiträgen sanieren", sagte Lehmann. Die Differenz zur Pauschale müsse nun aus dem Haushalt fließen,. Hinzu kommen die explodierenden Baukosten. "Die Berliner Straße sollte uns 1,6 Millionen Euro kosten, jetzt kostet sie bereits drei Millionen Euro", fügte Lehmann hinzu.Jörg Grundmann (Linke) versuchte zu vermitteln. Wenn die Diskussionen um den Haushalt 2020 beginnen, dann könnte Malchow seine Vorschläge erneut vortragen. "Der Montag nach der Wahl war nicht die Stunde Null", so Grundmann. Zwei Drittel der neuen Stadtverordneten seien auch schon vorher dabei gewesen. Marco Büchel (Linke) warb für den Nachtragshaushalt. Es sei das falsche Signal, wenn dringendeArbeiten an Kitas und Schulen nicht vollendet werden können, appellierte er. Trotz Ablehnung kommt der Beschluss in die SVV.