Zuckersüßer Geburtstag - Zoo feiert 175.

Maria Neuendorff

Berlin Der Tortentraum aus hellem Biskuit, weißer Schokolade und Himbeeren ist 1,75 Meter hoch. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) brauchte am Donnerstag eine Leiter, um das exotische Backwerk fachmännisch anschneiden zu können. Das Kuchen-Kunstwerk mit zuckersüßen Pandas und liebevoll geformten Giraffen ist ein Geschenk vom "Kuchenladen" in Charlottenburg. Zwei Wochen lang haben die Konditoren bunte Blumen, exotische Tiere und historische Gebäude wie das Elefantentor aus Zuckerpaste geformt und mit kleinen Flusspferden und Gorillas verziert.

Die 175 Zentimeter Höhe nehmen Bezug auf das Jubiläum, das der Zoo bis Sonntag mit einem Sonderprogramm feiern will. "Er bereichert seit 175 Jahren Berlin und ist von hier nicht mehr wegzudenken", sagt Müller. Seit seiner Eröffnung am 1. August 1844 habe die Einrichtung die Berliner durch alle Höhen und Tiefen begleitet. "Der Zoo wird geliebt und seine Tiergeschichten bewegen die Stadt bis heute."

Der älteste Gorilla

Mit 1256 Tierarten ist der älteste Zoo Deutschlands immer noch der artenreichste der Welt. Der älteste Bewohner ist der Flamingo "Ingo". Auf seinem Fußring ist "Kairo, 23. 6. 1948" eingraviert. Aber auch der älteste Gorilla lebt in Berlin. Fatou ist 62 Jahre. Ein Matrose nahm das Menschenaffenbaby in den 50er-Jahren in Afrika mit auf ein Schiff. In einer Spelunke in Marseille zahlte er mit dem Tier seine Zeche. Der Wirtin tat Fatou so leid, dass sie nach einem vernünftigen Zuhause für sie suchte. Mit dem Gorilla-Mädchen auf dem Schoß landete sie 1959 in Tempelhof und übergab es dem Zoo.

Aber nicht nur die abenteuerlichen und emotionalen Geschichten der Bewohner machen die Institution im Herzen der City West zu einem besonderen Ort. Jahrhundertealte Bäume, historische Bauwerke kombiniert mit neuen, immer tiergerechter gestalteten Gehegen ziehen jährlich rund 3,5 Millionen Besucher an. "Der Zoo Berlin ist eine wichtige Kultureinrichtung, in der die verschiedensten Menschen der Gesellschaft zusammenkommen", sagt Zoo-Direktor Andreas Knieriem, der gemeinsam mit den Besuchern "die atemberaubende Vielfalt der Tierwelt" feiern will.

Einblicke in die Futterküche

Am heutigen Freitag wird der Zoo Berlin erstmals ganze 175 Minuten länger öffnen, sodass Berliner und Touristen bis 21.25 Uhr (Kassenschluss: 20 Uhr, Häuserschluss: 21 Uhr) auch einmal die magische Abendstimmung genießen werden können. Am Wochenende gibt es von jeweils 10 bis 17 Uhr ein Sonderprogramm am Eisbär-Brunnen. Kleine Gäste dürfen hier beim Kinderschminken selbst in die Rolle exotischer Tiere schlüpfen, Karten mit tierischen Motiven bedrucken, ihr Lieblingstier aus ökologisch abbaubaren Materialien nachbauen oder ihr Bewegungstalent beim Kinderzirkus präsentieren.

Bei verschiedenen Sonderführungen, unter anderem durch die historische Ausstellung im Antilopenhaus, können die Besucher auf den Pfaden der Geschichte wandeln und in die spannende Zoo-Welt von damals und heute eintauchen. Eine der Touren führt sogar hinter die Kulissen in die Futterküche. Auch die Zooschule, als außerschulischer Lernort, lädt Besucher ein, sich zum Beispiel über das Thema Artenschutz zu informieren. An verschiedenen Spielstationen kann man dort auch sein tierisches Wissen testen.

Zudem sind an den Abenden jeweils um 19.30 Uhr klassische Konzerte in einzigartiger Kulisse geplant. Unweit von Okapis, Zebras und Seehunden werden Klassik-Stars und junge Musiker der Hanns Eisler Musikhochschule den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns aufführen.

Konzerte haben im Zoo Berlin eine lange Tradition: Schon Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich die feine Gesellschaft mit Champagner auf den Terrassen des Zoos nieder, lauschte der Musik und bestaunte Flamingos, Störche und Kraniche, die sich auf den umliegenden Teichen tummelten.

Die 45-Euro-Tickets für die exklusiven Konzerte – der Zoo-Eintritt ist inbegriffen – sind dagegen streng limitiert und nur im Vorverkauf online sowie im Zoo-Service-Center zu erwerben.

Karten unter www.zoo-berlin.de/karnevaldertiere. Das Programm unter www.zoo-berlin.de/jubiläum