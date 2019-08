Kürzlich noch Abiturientin, jetzt Auszubildende

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Etwas aufregend war der gestrige Tag für Janine Mauck schon. Die junge Schönermarkerin bewältigte in der Granseer Amtsverwaltung ihren allerersten Arbeitstag. Als Auszubildende wird sie in den kommenden drei Jahren den Beruf der Verwaltungsfachangestellten von der Pike auf lernen. Sorgen muss sie sich keine machen. Die ehemalige Strittmatter-Gymnasiastin machte ein hervorragendes Abitur. Ausbilderin Kathrin Reiffler merkt bei der Gelegenheit an: Seit 2005 hat die Amtsverwaltung 14 Azubis fit gemacht.