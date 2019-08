Bisher gute Zwischenbilanz

Alles im Blick: Rettungsschwimmer-Teamchef Hans-Ulrich Weik und seine Kollegen hatten am Donnerstag weniger zu tun, sorgen aber auch an heißen Tagen mit fast übervollem Gelände für Ordnung und Sicherheit – mindestens immer zu zweit. Bereits morgens, bevor das Strandbad regulär öffnet, sind beispielsweise auch an kälteren Tagen einige regelmäßige Frühbader im Wasser. © Foto: Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Für Hans-Ulrich Weik und seine Kollegen war es ausnahmsweise mal ein sehr ruhiger Arbeitstag – nach den heftigen, teils gewittrigen Schauern am Vorabend und einer kleinen Abkühlung auf nur noch 24, 25 Grad mittags – minimal mehr als das Seewasser – verirrten sich am Donnerstag nur wenige Badegäste ins Strandbad, hatten das ausgedehnte Areal ganz für sich. Ein eher ungewohntes Bild in diesem Sommer, denn gerade die Phasen mit teilweise neuen Rekordtemperaturen haben bisher diese Saison für reichlich Besucherandrang gesorgt. Da geht es mitunter ganz schön turbulent zu, auch für die Rettungsschwimmer, die insgesamt zu fünft alles im Blick haben.

Weik ist der Kopf der Truppe. Einer, der die Ruhe und den Überblick behält, um potenzielle Probleme weiß. Unruhestifter? Nein, die hat es hier so explizit noch nicht gegeben, lautet die Auskunft zu der Sorge, die derzeit Badbetreiber in Berlin und westdeutschen Großstädten beschäftigt. Und sogar bis nach Neuenhagen geschwappt ist, wo es ebenfalls schon Ärger mit arabischstämmigen Großfamilien gab. Das liege aber in der Nähe des Neuenhagener Freibads zum dortigen Bahnhof, sagt Weik. "Dort ist man in drei Minuten da. Hier haben wir einen etwas längeren Anreiseweg von der Bahn, deswegen haben wir dieses Klientel erst gar nicht so."

Der Rettungsschwimmer und seine Kollegen müssen nicht nur den Badebetrieb als solchen im Blick behalten, auch mal mit einem Ruf zum Sprungturm rüber ein paar Jungs zur Vorsicht mahnen. Sie sind genauso bei kleinen Verletzungen gefragt, wenn jemand sich einen Splitter eingetreten hat oder von einer Wespe gestochen wurde. Gerade deshalb sind sie in einer Schicht immer mindestens zu zweit. Denn wenn solcherlei ansteht oder ein Badegast mit einer Behinderung mal konkrete Hilfestellung braucht, muss der andere Diensthabende derweil den Überblick behalten.

Gerade auf behinderte Besucher ist man am Bötzsee besonders eingestellt, betonen ebenso Jeannine Strohschneider, die seitens der Gemeindeverwaltung für das Strandbad den Hut aufhat, und Kathleen Brandau, die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. Da ist zum Beispiel der beim Um- und Ausbau vor wenigen Jahren installierte Lift, den das hiesige Freibad einigen anderen Einrichtungen voraushat. Auch ein spezieller Strandrollstuhl, der aber weniger genutzt werde, steht zur Verfügung. Solcherlei gute Vo­raussetzungen sind bekannt, weshalb denn beispielsweise ein Berliner Behindertenverband häufiger komme.

Aus dem Doppeldorf selbst seien es neben dem Hort auch Kita-Gruppen, die bei richtigem Sommerwetter wie fast den ganzen Juni und auch zuletzt wieder im zweiten Teil des Vormonats gern einen Ausflug ins Strandbad unternehmen. Auf gegenseitige Rücksichtnahme kommt es nicht nur bei vielen Kindern unter den Badegästen an – Weik und Kollegen sagen deshalb auch etwas, wenn jemand mal seine Musik zu laut aufgedreht haben sollte. Die richtige Ansprache in solchen Fällen findet er wichtig: "Wir erklären dann auch gleich, warum. Das kommt bei den Leuten weitaus besser an, als wenn man nur im Befehlston etwas fordert", so seine Erfahrung.

Bedingt durch Straßensperrungen und Umleitungen ringsum wegen der Bauarbeiten an der Altlandsberger Chausee, die vor allem Auswärtige irritieren können, sind es diese Saison ein paar weniger Berliner als sonst. Das gleiche sich insgesamt dann mit dem teilweise zusätzliche Zustrom aus Strausberg wegen des dort geschlossenen Freibades aus, betont Jeannine Strohschneider. Und wenn das Bötzsee-Strandbad richtig voll sei, sorge das auch beim benachbarten Bootsverleih für verstärkte Nachfrage.

Auf 800 Saisonkarten gesteigert

Rund 800 Saisonkarten, um einiges mehr als im Vorjahr, sind bisher verkauft worden, weiß Kathleen Brandau. Dieses Spar-Angebot für häufige Nutzer, das sich ab dem sechsten Besuch auszahlt, gibt es weiter bis Ende August. Im zweijährigen Rhythmus sei 2020 dann auch wieder ein Strandbadfest geplant.

Zu den wenigen Gästen am Donnerstag gehörten Kerstin und Bernd Wirth aus Eggersdorf, die mit den Enkeln Felix und Jasmin zum Ferienabschluss einen Badeausflug machten. Gerade überaus kinderfreundlich sei die ganze Anlage, lobt Kerstin Wirth, während sich die Zwillinge im Wasser vergnügen. Allzu häufig seien sie aber dennoch nicht am Bötzsee: Trotz der Familienkarte, die etwas Geld spart, seien andere Bäder ringsum wie Waldsieversdorf beim Eintritt noch kostengünstiger und teils attraktiver.