Neues Schmuckstück für Löhme

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Löhme putzt sich heraus. Während die Kirchenrestaurierung immer weiter voran schreitet und nachdem der Schlauchturm fast fertig saniert ist, gönnt sich die Gemeinde jetzt noch ein anderes Schmuckstück. Gerade wird zwischen Löhmer Dorfstraße und Haussee – unweit von der Feuerwehr – ein ansehnliches Rondell aufgepflastert. Etwas rundlich gegossene Betonbänke mit Holzauflagen werden darauf ringsherum angeordnet. In die Mitte soll eine rot blühende Kastanie gepflanzt werden – in einigen Jahren wird sie denjenigen, die dort zum Rasten oder Palavern zusammenkommen, hoffentlich reichlich Schatten spenden. Ein "Erlebnis- und Begegnungspunkt für Pilger, Erholungssuchende und Anwohner" heißt das Projekt vollmundig in der Beschreibung für die Geldgeber.

Gebaut mit Leaderförderung

Der ehemalige Löhmer Gutshof hatte über die Jahrhunderte öfter die Besitzer gewechselt, das Dorf ging jeweils mit in das Eigentum der Herrschaftsfamilie über. Zeitweise befand sich der Hof auch in Besitz des Adelsgeschlechts von Arnim. Von den Gebäuden steht heute nur noch das Gesindehaus. Den kleinteilig genutzten Platz vor dem Gesindehaus wollten die Löhmer seit Langem umgestalten. "Wir haben seit zehn Jahren im Ortsbeirat ein Konzept auf dem Tisch, von dem jetzt eine abgespeckte Version realisiert wird", sagt Fred Engelke, Ortsbeiratsmitglied und ehemaliger Ortsvorsteher. Die Finanzierung war nicht einfach. Um mit dem neuen Dorfplatz beginnen zu können, musste die Gemeinde Werneuchen ein Stück Land hinzukaufen, auf dem vorher Klärgruben und Kaninchenställe untergebracht waren. Schließlich konnte das Konzept mit den Förderrichtlinien von Leader in Einklang gebracht werden. Von den 150 000 Euro, die der Bau des Platzes einschließlich Kauf, Bepflanzung und Möblierung kostet, wurde nun mit 108 000 Euro der Löwenanteil über die europäische Leaderförderung finanziert. Mit der Bauausführung sind die Firmen IBP aus Eggersdorf und FPG Finow-Plan aus Eberswalde betraut. Später will der Ortsbeirat noch in der Nähe des neuen Dorfplatzes mehr Parkplätze schaffen unter anderem für die vielen Ausflügler aus Berlin. Dafür gibt es allerdings keine Unterstützung von außerhalb.

Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit der Tourismusentwicklung in einem strukturschwachen Gebiet. Das war auch das Einstiegskriterium für die Leaderförderung. Der Platz, nur 40 Meter vom Haussee entfernt, wird hoffentlich bis Ende August fertiggestellt sein.

Mehr Tourismus erwünscht

Dann soll er als weitere Attraktion dazu beitragen, mehr Menschen in die Region zu locken. "Nachhaltige Tourismusentwicklung" ist hier das Stichwort. Dabei hat man vor allem die erholungssuchenden Tagesausflügler im Blick. Die Menschen, die zum Beispiel auf dem Jakobsweg von Werneuchen aus gewandert kommen, führt ein breiter gepflasterter Weg über die Landstraße beziehungsweise Löhmer Dorfstraße zum neuen Begegnungspunkt und zum Rundweg am Haussee. Die Anbindung ist gut: Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann vom zwei Kilometer entfernten Seefelder Bahnhof aus seine Wanderung beginnen oder auch von Bernau die sieben Kilometer zu Fuß herüberlaufen. Die Gastronomie ist mit der Löhmer Pilgerherberge San Lobell in Ansätzen im Aufbau. Weitere Angebote könnten dazukommen.