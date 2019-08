Eine Therapie mit dem Pferd

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Vor zwei Monaten zeichnete Stefan Zierke die Vorsitzende des Reitvereins Integration als Engagement-Botschafterin aus, am Donnerstag besuchte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium nun Andrea Harwardt und ihre Mitstreiter in Bernau. "Ich wollte mir selbst ein Bild von der Arbeit des Vereins machen", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete zur Begründung.

Die Vereinsspitze, darunter auch Stellvertreter Hendrik Falk und Finanzvorstand Ellen Ahbe, führte den Gast über das Gelände an der Eisenbahnstrecke Berlin – Stralsund. "Wir versuchen hier einen Spagat zwischen der Kultur- und Naturlandschaft und dem Bemühen, die Gesellschaft etwas besser zu machen", so Falk. Das Ziel sei es, Menschen aus allen sozialen Schichten – mit und ohne Behinderung – die Teilnahme am Reit- und Voltigiersport zu ermöglichen. "Es ist eine Oase des Glücks", so der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Nach seinen Angaben kommen regelmäßig bis zu 120 geistig und körperlich behinderte Menschen in den Genuss der Hippotherapie. Die Kosten werden allerdings nicht von den Krankenkassen übernommen. Der Verein finanziert sich vor allem über Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren, Spenden und öffentliche Fördermittel.

"Das, was hier geleistet wird, ist unbedingt unterstützenswert", sagte Zierke nach seinem Besuch. Für die Weigerung der Kassen, sich an den Therapien finanziell zu beteiligen, zeigte der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete wenig Verständnis.