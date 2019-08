Baumwarte warnen vor Astbrüchen

MOZ

Neuruppin Die Baumwarte der Stadt Neuruppin rufen die Bevölkerung zu besonderer Achtsamkeit auf: Grund sind mögliche Ast-Abbrüche bei großen, älteren Bäumen im Stadtgebiet.

Durch die Witterung kann es – wie bereits in den vergangenen Jahren – dazu kommen, dass Äste von besagten Bäumen abbrechen. "Allerdings sind Grünastbrüche nicht voraussehbar", warnt Stadtsprecherin Michaela Ott. Es ist daher auch nicht möglich vorherzusagen, wie hoch der Prozentsatz der betroffenen Bäume ist.

"Zusätzlich haben wir durch die Trockenheit im letzten und in diesem Jahr eine signifikante Totholzentwicklung beziehungsweise das Absterben von Bäumen zu verzeichnen", so Ott. Durch die Witterung hätten sich außerdem verschiedene Krankheitserreger und Baumpilze stark vermehrt. Diese können den Baum ebenfalls schwächen oder dazu führen, dass Äste in der Krone absterben. "Trotz der bisherigen Pflegemaßnahmen ist die Totholzentwicklung in diesem Jahr besonders hoch und auffällig", so Ott. Da sich kein Ende der Trockenheit abzeichnet, erwartet die Neuruppiner Stadtverwaltung auch im kommenden Jahr eine ähnliche Situation. "Wir möchten der Bevölkerung keine Angst machen, aber dennoch zu besonderer Achtsamkeit aufrufen", sagt Michaela Ott.