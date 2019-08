Dunkle Wolken über Berlin

René Wernitz

Berlin/Rathenow (MOZ) Da zogen am Mittwochabend dunkle Wolken auf über Berlin und dem nordöstlichen Brandenburg. Die späteren Folgen von Gewitter, Sturmböen und Starkregen machten den Feuerwehren zu schaffen. In der Hauptstadt wurde vorübergehend der Ausnahmezustand ausgerufen. Zu der Zeit standen die Regionalligafußballer des SV Lichtenberg 47 und des FSV Optik Rathenow längst unter den Duschen. Der Schiedsrichter hatte ihre Partie des zweiten Spieltags in Anbetracht des drohenden Unwetters in der 74. Minute abgebrochen. Da stand es 1:1.

Wem der Abbruch eher gelegen kam, lässt sich nicht wirklich sagen. Doch schien es, dass die Gäste aus dem Havelland nah dran waren am ersten Saisonsieg. Nach verhaltener erster Halbzeit mit einhergehendem Rückstand (29. Minute), hatten die Rathenower in der 72. Minute endlich ausgeglichen. Etliche beste Torgelegenheiten hatten sie zuvor nicht genutzt. Kaum war das 1:1 gefallen, folgte der Abbruch...

An diesem Samstag kommt die VSG Altglienicke nach Rathenow. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Die Gäste aus Berlin siegten am zweiten Spieltag daheim mit 4:1. Gegner war der VfB Auerbach. Allerdings fand die Partie schon am Dienstagabend statt.