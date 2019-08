Sogar Hausbesuche sind möglich

Simone Weber

Rathenow In einem zuvor leer stehenden Ladengeschäft im City-Center befindet sich jetzt ein Beratungsbüro zum neuen Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung, das im Land Brandenburg seit diesem Jahr umgesetzt wird.

"Mit diesem Büro mitten in der Stadt erhalten die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen eine bürgernahe Beratung", so die Integrationsbeauftragte des Landkreises Anne-Christin Kubb, die zur kürzlich erfolgten Eröffnung kam. Die "Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" (EUTB) zu Fragen auf Grundlage des Sozialgesetzbuchs IX in Rathenow bietet der Allgemeine Behindertenverband Land Brandenburg e.V (ABB) als Träger an. "Unser Angebot ist eine zusätzliche unabhängige Sozialberatung, ergänzend beispielsweise zu der eines Rehaträgers wie Renten- oder Krankenkasse. Geholfen wird bei der Beantragung von Hilfen. Es wird aber auch über Angebote für Betroffenen in allen Lebenslagen informiert, wie bei Sport oder Reisen. Zudem gibt es Unterstützung bei der Suche nach der passenden Bildungseinrichtung für Kinder. "Eine Rechtsberatung ist uns nicht erlaubt", erklärte Christin Streiter, Projektleiterin beim ABB. "Die Bedingungen hier, mit der zentralen Lage im City-Center, der Busanbindung, der Barrierefreiheit und auch einer behindertengerechten Toilette sind sehr gut."

Bereits am Eröffnungstag zog das neu belebte Ladenlokal Neugierige an. Spontan schauten auch schon Angehörige von Betroffenen kurz rein, die das Angebot demnächst nutzen wollen. In der EUTB-Stelle im City-Center berät der gebürtige Rathenower Daniel Rauser als Mitarbeiter des ABB. Der Erzieher studierte nach seiner Ausbildung Soziale Arbeit in Magdeburg und leitete danach zwei Jahre lang ein Heim für Schwerstbehinderte in Wolmirstedt. "Auch Interessierte oder von Behinderung bedrohte Menschen können sich hier informieren. In besonderen Fällen sind auch Besuche mit Beratung der Bürger in ihrem Zuhause möglich", sagte Rauser. "Wir suchen auch den Austausch mit entsprechenden Einrichtungen in der Region. Zur Förderschule Spektrum habe ich bereits Kontakt aufgenommen. Für die Menschen ist nicht nur wichtig, dass ihnen jemand bei ihren Problemen weiterhilft, sondern beispielsweise auch einmal nur zuhört."

Derartige Teilhabeberatung erfolgt im Havelland durch andere Träger auch in Nauen und Falkensee. Die EUTB-Beratungsstelle im City-Center ist montags und mittwochs, jeweils 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr, sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags sind Beratungsgespräche nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Beratungsstelle ist unter 03385/6109711 oder per E-Mail an rauser-eutb-rathenow@abbev.de zu erreichen.