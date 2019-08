Das Ende einer Familienära

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Ofen ist aus. Die Räucherkammer ist kalt. Fleischwolf und Cutter sind blitzblank. Der letzte Produktionstag, er war bereits am vergangenen Freitag. Ist damit schon Geschichte. Heute geht die letzte Wurst über die Ladentheke. Am Abend schließen Hildtraut und Horst Nießner nach 29 Jahren ihre Fleischerei. Einen Betrieb, den Großvater Klaus 1947 gegründet hat. Eine Finower Familienära geht zu Ende.

Es sei ein harter Job, sagen Hildtraut und Horst Nießner (beide 62) unisono, ohne jedoch zu klagen. Nass, kalt, schwere Arbeit. Dem müssten sie nach 29 Jahren Tribut zollen. Vor allem aus gesundheitlichen Gründen geben sie das Geschäft an der Franz-Brüning-Straße jetzt auf. Ein Geschäft, das sie nach der Wende praktisch von seinen Eltern übernommen bzw. fortgeführt haben. Beide als Quereinsteiger. "Ich wollte eigentlich nie Fleischer werden", gesteht Horst Nießner, der zu DDR-Zeiten vor allem für den Sport lebte. Als Tischtennisspieler war er mehrfach Deutscher Meister mit der Mannschaft. Verletzungsbedingt musste er sich jedoch 1989 von der Platte und dem weißen Ball verabschieden.

Als Quereinsteiger angefangen

Obwohl in der Fleischerei faktisch groß geworden, habe er als Maschinenbauingenieur "keine Ahnung von dem Handwerk" gehabt. Die Eltern hätten sie nach 1990 "angelernt". Seine Mutter sei in Sachen Verkauf die Fachfrau gewesen, sein Vater der Experte in puncto Produktion. Mitte der 1990er-Jahre habe er schließlich seinen Meister gemacht. Horst Nießner erzählt von der ersten Maschine, die er nach der Wende aus Duisburg geholt habe, vom Ausbau der Produktion, von Investitionen. Und vom Aufbau des Partyservice. Mit "Schrippenschmieren" habe man angefangen und sich über die Jahre bis zum kompletten Hochzeitsbüfett gesteigert. Inklusive Spanferkel. An die 30 Sorten Wurst habe er, zum Teil noch auf der Basis der Rezepturen seines Vaters, zum Teil nach eigenen, hergestellt. Leberwurst, frische Wurst, Bierschinken, die gingen am besten. "Und Bouletten." In der Spitze bis zu 60 Kilogramm pro Woche.

Horst Nießner berichtet aber auch von den Entbehrungen, "zwölf Jahre lang haben wir keinen Urlaub gemacht", von wachsender Bürokratie, immer neuen Verordnungen, von den Schwierigkeiten, noch Fachkräfte auf dem Markt zu finden, von Umsatzschwankungen, von der Konkurrenz und vom Wandel im Kundenverhalten. Und so verwundert es eben nicht, dass Nießners keinen Nachfolger haben. "Wir haben unseren Kindern bei der Berufswahl ausdrücklich freie Hand gelassen", erklärt der Finower ohne jede Wehmut. Dies durchaus im Bewusstsein, dass mit ihm und seiner Frau, von der der Meister voller Anerkennung sagt, sie sei "zäh" und der "Fels in der Brandung", die letzte Fleischerei in Eberswalde schließt und dass damit auch ein Stück Familiengeschichte endet.

Früher, zu Zeiten seines Großvaters, habe es allein in Finow mal sieben Metzger gegeben. Heute seien es im gesamten Oberbarnim nur noch vier Familienbetriebe. Dazu eine Landfleischerei. Allein diese Zahlen verdeutlichen die Transformationsprozesse. Die Probleme und Herausforderungen, vor denen Handwerk heute steht. Wobei: Auch seine Großeltern und Eltern hätten es alles andere als leicht gehabt, wirft Nießner einen Blick in die Historie. Er zeigt etwa auf das Firmenschild im Hof "VEB Bezirksfleischkombinat Frankfurt (Oder), Sitz Eisenhüttenstadt, Betrieb Eberswalde, Produktionsstätte II". Ein Relikt aus DDR-Zeiten. Von 1960 bis 1977 war die Produktion nämlich staatlich, Vater Horst angestellter Betriebsleiter. Der Laden hingegen lief separat, mal unter der Regie der HO, mal als Konsum-Geschäft. Als dann das SVKE in Britz in Betrieb ging, wurde an der Brüning-Straße die Produktion (zunächst) eingestellt. Nach der Wende sei das Fleischwerk als Lieferant ein "sehr guter und fairer Partner" gewesen, sagt Nießner dankbar und winkt dem Fahrer aus Britz zu. Ein letztes Mal.