Betrieb überzeugt Bewerber

Burkhard Keeve

Velten (MOZ) Steven Tamm ist 18 Jahre alt, stammt aus Zehdenick und hat am 1. August seinen ersten Tag bei der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (AWU) in Velten. Insgesamt 19 Berufsanfänger beginnen am Donnerstag dort oder beim Tochterunternehmen Grunske Metall-Recycling in Germendorf eine Ausbildung.

Tamm freut sich und ist hellwach. Er will Kfz-Mechatroniker bei der AWU werden. Der 18-Jährige hat sich den Betrieb gezielt ausgesucht. Mit seinem Fach-Abitur in der Tasche hätten den jungen Zehdenicker sicherlich gern auch andere Unternehmen eingestellt. Doch Tamm wollte in einem großen Unternehmen aus der Region anfangen und eine Perspektive haben. "Müll wird es immer geben", so sein in die berufliche Zukunft gerichteter Sicherheitsblick. Letztlich hat ihn aber das Bewerbungsgespräch überzeugt. "Mir wurde vermittelt, dass ich jederzeit viel unterstützt werde", sagt Tamm.

Ein Termin mit Wertschätzung

Beim großen gemeinsamen Treffen aller neuen Lehrlinge um 8 Uhr in Velten bestätigt sich dieser Eindruck. Nicht nur die 19 Azubis waren pünktlich erschienen, sondern auch alle Teamleiter, Ausbilder und Geschäftsführer der verschiedenen Unternehmensteile wie Grunske, der Ver- und Entsorger ERV und das Ausbildungszentrum für Verkehr und Entsorgung Oberhavel IAZ. Mehr Wertschätzung geht fast gar nicht.

Diese morgendliche Vorstellung beweist den allgemeinen Trend auf dem Ausbildungssektor, der sich in den vergangenen zehn Jahren komplett umgedreht hat. Konnten sich früher die Betriebe die besten Lehrlinge unter vielen Bewerbern aussuchen, ist heute der Betrieb derjenige, der sich bei den Auszubildenden bewerben muss. Bei einigen Teamleitern macht sich jedoch Skepsis breit angesichts der Motivation und Eignung einiger Kandidaten. Passend zum Bild rieb sich der eine oder andere Lehrling etwas müde noch die Augen. "Wir hatten viele Praktikanten bei uns", sagte Matthias Haack, Ausbildungsleiter bei Grunske, "und wer dann in einer Woche zweimal morgens zu spät kommt, ich weiß nicht." Doch Haack lässt sich gern vom Gegenteil seines ersten Eindrucks überzeugen.

"Mit Ausbildungsabbrechern haben wir kaum zu tun", sagt wenig später die Leiterin des Personalwesens, Christina Schmidt, die, unterstützt von Lisa Zich aus dem dritten Lehrjahr, den ersten Tag für die neuen Lehrlinge organisiert hat. Insgesamt beschäftigen AWU und Grunske mit den 19 Beginnern 44 Auszubildende. Unter den Neuen, die zwischen 16 und 34 Jahren alt sind, befinden sich nur zwei Frauen, die eine kaufmännische Lehre absolvieren. Aber auch Ben Leubner hat sich für einen Bürojob entschieden. Der 26-Jährige lebt mit seiner Familie in Hennigsdorf. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. "Doch mein alter Job als Büroausstatter ist nicht mehr mit meiner Familie, meine Tochter ist eineinhalb Jahre alt, zu vereinbaren gewesen", sagt Leubner. "Ich hatte immer unterschiedliche Arbeitszeiten und wusste morgens nicht, wann ich abends zu Hause bin." Bei AWU macht er jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann Büromanagement.

Nach dem ersten Tag mit Besuchen in den verschiedenen Betriebsteilen gab es auch eine Einweisung in Arbeits- und Gesundheitsschutz. "Der Ernst des Lebens beginnt erst morgen", zitiert Personalchefin Christina Schmidt ihre Fuhrparkleiterin Annette Fürstenberg.