Wer hilft, den "Aktivisten" flott zu machen?

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein paar kräftige Umdrehungen an der Kurbel, ein beherzter Griff zum Kompressionshebel und schon tuckert der "Aktivist" wieder. Und das, obwohl der beinahe 70 Jahre alte RS03-Traktor, der von 1949-1952 im Brandenburger Traktorenwerk hergestellt wurde, jahrelang in einer dunklen Ecke des Industriemuseums schlummerte. Dafür, dass die Zwangspause nun zum Schönheitsschlaf wird, wollen Reinhard Meyer und Jürgen Schildhauer vom 1. Brennaborverein Brandenburg sorgen. Sie haben in den vergangenen Wochen nach und nach wichtige Teile des Traktors wieder gangbar gemacht, hier und da Filter gewechselt und konnten zum 4. Oldtimer- und Motorsporttreffen am vergangenen Wochenende nun stolz einen laufenden Aktivisten präsentieren. Zufrieden sind sie jedoch längst nicht. "Wir wollen den Aktivisten so authentisch wie möglich instandsetzen und suchen deshalb nach einem originalen Kühlerverschluss, einer Wasserpumpe sowie Kraftstoff- und Ölfilter", so Jürgen Schildhauer, der die Brandenburger aus diesem Anlass um Mithilfe bittet: "Wer solche Teile noch in Garage oder Keller hat, soll sich unbedingt bei uns melden." Zu erreichen ist der 1. Brennaborverein Brandenburg unter 03381 /304646 bzw. info@brennabor-brandenburg.de.