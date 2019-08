"LebensArt" kehrt auf den Marienberg zurück

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Für Lifestyle- und Gartenliebhaber war die LebensArt-Messe, die im vergangenen Jahr erstmals in der Havelstadt gastierte ein echtes Highlight. Rund 85 regionale und überregionale Anbieter präsentierten auf dem Marienberg ein breites Spektrum an hochwertigen, trendigen und extravaganten Produkten rund um Haus und Garten. Bei schönstem Wetter flanierten rund 10.000 Besucher über den höchst gelegenen Bürgerpark des Landes und fanden von der Blumenzwiebel bis zur Fasssauna alles, was das Leben schöner macht. Schon damals stand fest: die Veranstalter wollen wiederkommen, die Brandenburger dürfen sich über eine Wiederholung freuen.

Über ganze drei Tage, vom 16. bis 18. August öffnet die LebensArt nun zum zweiten Mal ihre Pforten. Erneut werden zahlreiche Aussteller in den cremeweißen Pagoden der LebensArt Schönes und Dekoratives, Neues und Besonderes, Nützliches und Leckeres rund um das Titelthema der Veranstaltung darbieten. Ob sommerliches Outdoor-Living mit Gartenmöbeln und Grills, Designermode mit schicken Hüten und Taschen, bunten Schals oder angesagten Accessoires – die LebensArt bietet auch bei ihrer zweiten Auflage für jeden das Passende. Exklusives Interieur sowie die zahlreichen Wellness- und Wohlfühlangebote von regionalen und überregionalen Ausstellern verleiten zudem dazu, sich selbst wieder einmal etwas Gutes zu tun. Künstler und Kunsthandwerker zeigen ihr Können und inspirieren zur Kreativität, während leckere Köstlichkeiten Genuss vor Ort und für zu Hause versprechen. Das musikalische und unterhaltsame Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung auf dem Marienberg ab.

Zudem ist für Besucher auch in diesem Jahr ein Depotservice eingerichtet, bei dem die Einkäufe bis zur Abholung zentral aufbewahrt und nach dem Messebesuch direkt in das Fahrzeug geladen werden können. Stressfreier Shoppingspaß ist so garantiert.

Geöffnet ist die LebensArt auf dem Brandenburger Marienberg vom 16. bis 18. August täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Wer die Messe gänzlich kostenfrei erleben möchte, hat außerdem mit einem Anruf die Chance dazu, denn BRAWO verlost 3x2 Freikarten für die LebensArt. Einfach am Montag, 5. August, um Punkt 16 Uhr die 03381/525513 anklingeln und mit ein wenig Glück gewinnen.