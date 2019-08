Stromtal feiert runden Geburtstag

Bärbel Kraemer

Stromtal "Meine Lieben, hier ist es wunderschön, am liebsten bleiben wir hier. Mittwoch, 3. August, hatten wir ein furchtbares Gewitter in der Nacht, da sind wir mit unserer Schlafstätte bald in der Hütte geschwommen, unser Bett war ein Kahn", heißt es auf einer historischen Ansichtskarte. Die Schreiberin des 1921 mit der Post nach Niederschöneweide bei Berlin geschickten Kartengrußes hieß Bertha und fuhr mit ihrem Bett in Stromtal bei Brück Kahn.

Diese etwa drei Kilometer von der Stadt entfernte Siedlung war 1919 von der Kolonie "Märkische Scholle" Berlin urbar gemacht worden. 100 Jahre danach soll vor Ort an die Gründung erinnert werden. Aus Anlass des Jubiläums wird ein sanierter Gedenkstein und eine Informationstafel zur Geschichte von Stromtal und der Wohnungsgenossenschaft "Märkische Scholle" enthüllt. Die Kosten übernahm die Berliner Genossenschaft. Für die Erarbeitung der Tafel zeichnete sich neben der Genossenschaft die Brücker Chronistin Karin Hanusch verantwortlich. Andreas Koska aus Cammer unterstützte.

Doch zurück zu den Anfängen, die alles andere als leicht waren. Stromtal war die erste Gründung der "Märkischen Scholle". Soldaten des Eisenbahnregimentes Nr. 3 hatten nach Ende des Ersten Weltkrieges den Plan zur Gründung der Genossenschaft gefasst. Den Vorsitz hatte ein Kaufmann mit Namen Schadewaldt inne. Nacheinander entstanden neun weitere Kolonien. Die Verhandlungen mit den Behörden über die Gründung der Kolonie Stromtal begannen 1919. Sie gestalteten sich schwierig, da viele der Anlieger Widerstand äußerten. Im Jahr darauf erwarb die "Märkische Scholle" 326 Morgen sumpfigen Erlenwaldes für einen Kaufpreis von 52 000 Mark. Dieser Erlenwald war Teil des so genannten Linther Oberbusches, der einen von Wiesen umgebenen selbstständigen, zur Oberförsterei Lehnin gehörigen Forstbezirk darstellte. Ein Großteil des Holzbestandes wurde von der Aufbaugesellschaft abgeholzt und gerodet. Die Arbeiten waren im sumpfigen Gelände, das Grundwasser wurde erst Jahre später gesenkt, schwer. Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" veröffentlichte im Februar des Jahres 1926 einen zuvor in der "Potsdamer Tageszeitung" erschienen Beitrag über die Kolonie. In diesem heißt es: "Zuerst erschienen vier Ansiedler, die aber heute die Ungunst der Zeit schon wieder hinweggefegt hat. 46 Siedlerstellen wurden in Aussicht genommen. Es kamen nun nach Beendigung der Vorarbeiten – es wurden besonders auch Gräben vertieft und neue gezogen – zu den schon vorhandenen 4 noch 21 Kolonisten. Jeder bekam zunächst einen Baumorgen und dann nach wirklicher Seßhaftmachung noch vier dazu. Der leitende Gedanke war der, dass die Siedler in erster Linie Gartenwirtschaft treiben und ihre Erzeugnisse nach Berlin hin verwerten sollten. Nun begann ein wirklicher Kampf, zunächst mit dem schwierigen Boden. Galt es doch, 326 Morgen abgeholztes, sumpfiges Erlenbruch mit seinen Höckern und Vertiefungen und seiner verbuschten und verfilzten Grasnarbe in Kulturland zu verwandeln. Dazu kam, dass die Leute fast sämtlich nur wenig Barmittel hatten. Auch waren viele Vorurteile der Anlieger zu überwinden".

Nach fünf Jahren stellte sich heraus, dass die Siedlung so, wie sie gedacht war, nicht lebensfähig war. Die starken, von den umliegenden Wiesen und dem hohen Grundwasserstand noch verstärkten Früh- und Spätfröste waren manchen Gartenfrüchten nicht günstig. Tomaten wurden zu spät reif. Auch die Entfernung bis zum nächsten Bahnhof erwies ich als zu groß. Dazu kam, dass nur wenige Siedler Gespanne besaßen. Man fasste den Entschluss, die Siedlung umzugestalten. Einige Kolonisten wurden quasi versetzt. Betroffen waren die so genannten Sonntagssiedler, die in Berlin wohnten und nur am Wochenende nach Stromtal kamen. Daraufhin wurden größere und kleinere Rentengüter eingerichtet; "Märkische Scholle" und Siedler schlossen Erbpachtverträge ab. Die Kinder der Kolonie gingen in Brück zur Schule. Bald wurde die Eingemeindung nach Brück angestrebt. Immer wieder wurde aus Stromtal berichtet: "Was die voraussichtliche Zukunft der Siedlung anbetrifft, so ist die Meinung der Ansiedler bei allen Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, durchaus optimistisch. Der Boden ist gut, nur nicht sachgemäß bearbeitet. Die jetzigen Inhaber der Stellen wollen mehr als bisher Viehhaltung betreiben, um genügend Dünger zu erhalten. Frühkartoffeln lohnen sich sehr. Auch in der Frage der Gartenwirtschaft ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es kommt in erster Linie darauf an, auszuprobieren, welche Früchte bei sachgemäßer Bewirtschaftung am besten gedeihen. Diese müssten nun im Großen angebaut werden. Da ja nunmehr auch Gespanne vorhanden sind, steht dem also nichts mehr entgegen. Es wäre bei allen guten Wünschen für die Siedlung Stromtal doch anzustreben, dass der größere und wenig geeignete Rest des Linther Oberbusches wegen seiner Naturschönheiten als Wald erhalten bleibt".

Im November 1926 ging der Bau der Doppelhäuser mit jeweils zwei Wohnungen und eines einzelnen Hauses mit einer Wohnung ihrer Vollendung entgegen. 1928 wurde das Siedlungsgebiet Stromtal mit der Stadt Brück vereinigt. Die "Märkische Scholle" erklärte sich u.a. bereit, einen Spritzenschuppen aus Fachwerk mit Ziegeldach für eine Kastenspritze nebst Zubehör zu errichten. 1929, als die Genossenschaft zehn Jahre alt wurde, ließ man den Erinnerungsstein aufstellen.

Wie schwer das Überleben der Siedler war, beweist eine weitere Meldung vom 4. November 1932. In der "Treuenbrietzener Zeitung" heißt es: "Die Siedlung Stromtal, das Stiefkind des Kreises Zauch-Belzig, hat wie jedes Jahr, unter Hochwasser zu leiden, so dass die Pferde an den meisten Stellen im Modder einsinken und ein Pflügen und Jauchen unmöglich machen."