Wahl-O-Mat startet zum zweiten Mal in Brandenburg

Jan Kuipers

Potsdam Bei Bundestagswahlen ist er mittlerweile eine Institution und auch bei der Landtagswahl am 1. September wird der Wahl-O-Mat schon zum zweiten Mal in Brandenburg bei der Wahlentscheidung helfen können. Die gestaltet sich in diesem Jahr besonders schwierig, kämpfen doch mindestens drei Parteien um den Chefsessel in der Staatskanzlei. Umso wichtiger, dass sich mit dem praktischen Online-Tool ab 2. August wieder die zur Wahl stehenden Parteien und ihre Positionen auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Zu 80 Thesen mussten sich die elf zur Wahl zugelassen Parteien, inklusive ausführlicher Begründung äußern. 38 Thesen schafften es letztendlich in den Wahl-O-Mat. Der Nutzendende stimmt den jeweiligen Thesen zu, lehnt sie ab oder verhält sich neutral. Ein Überspringen ist ebenfalls möglich. Die Antworten der Nutzenden vergleicht der Wahl-O-Mat dann mit den jeweiligen Positionen der Parteien, um so eine Übereinstimmungsrate zu berechnen. Dabei kann der Nutzende für ihn besonders bedeutsame Thesen auch doppelt zählen lassen, um das Ergebnis weiter zu personalisieren. Auch lassen sich erstmals alle Parteien gleichzeitig vergleichen. Zuletzt konnten in einer Vorauswahl maximal acht Parteien ausgewählt werden. Die neugegründete Partei Volt klagte vor der Europawahl Ende Mai dagegen. Sie sah sich als kleinere Partei dadurch benachteiligt und legte so das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung für einige Tage lahm. Man einigte sich außergerichtlich.

Der Wahl-O-Mat möchte jedoch ausdrücklich keine Wahlempfehlung sein, sondern lediglich der Information dienen. Deshalb stehen auch ausführliche Begründungen der Parteien zu ihren Positionen und allgemeine Informationen über die zur Wahl stehenden, sowie zur Wahl selbst bereit. Der Wahl-O-Mat versteht sich auch vor allem als ein Angebot für Jungwählende. So entstanden die ursprünglich 80 Thesen mit einer Redaktion, bestehend aus politisch interessierten Jungwählenden aus dem ganzen Land, die sich in einem dreitägigen Workshop mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam durch die Wahlprogramme der Parteien arbeitete. Welche Thesen es dann letztendlich in das finale Angebot schaffen, hängt auch mit ihrer Systematik zusammen. So ist beispielsweise wichtig, dass die sich die Parteien durch die Thesen klar unterscheiden lassen, auch wenn dadurch manchmal thematische Vorlieben zurückgestellt werden müssen.

Seit einiger Zeit kann man den Wahl-O-Mat auch in einer eigenen App spielen. Zudem tourt der Landesjugendring Brandenburg mit dem "Wahl-O-Mat zum Aufkleben", ein analoges Angebot mit einem Lochkartensystem, durch Schulen, Stadtfeste und Jugendclubs, um junge Menschen für den Gang zur Urne zu gewinnen und macht dabei u.a. am 29. August in Falkensee halt.