Umzug bis 2022

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Es gibt viel zu tun im Haus 14, nahe dem ebenfalls im Umbau befindlichen künftigen Amtsgericht. Seitdem die Sowjetischen Truppen 1994 den Komplex des heutigen Landesbehördenzentrums am Eberswalder Ortsrand verlassen hatten, ist das Gebäude ungenutzt. Farbe blättert großflächig von den Wänden. Müll und Bauschutt in einigen Räumen, kein elektrisches Licht, die Überreste der Sanitäranlagen durchaus museumsreif. Ab Oktober soll im Haus entrümpelt werden. 2022 sollen etwa 100 Mitarbeiter der Landesforstverwaltung genau in diesem Gebäude ihre Arbeit aufnehmen. Dann, wenn elf Millionen Euro für die Sanierung eingesetzt wurden.

Sanierung plus Neubau

Im April hatte die Rot-rote Landesregierung den Umzug der Landesforst von Potsdam nach Eberswalde im Zuge weiterer Standortwechsel von Verwaltungen in die Landesfläche angekündigt. Am Donnerstag hat Landesfinanzminister Christian Görke (Die Linke), in seiner Funktion auch für Liegenschaften zuständig, das Zielobjekt in Eberswalde besucht und den Plan konkretisiert.

Bis 2022 muss die Forstbehörde von ihrem derzeitigen Standort in der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam Platz machen für 800 Behördenarbeitsplätze der Bundespolizei. Der Wechsel der Ordnungshüter nach Brandenburg aus Görkes Sicht ein Glücksfall fürs Land und für den Osten – aber auch damit verbunden, das Standortkonzept der Landesverwaltung zu überarbeiten. Teil des Konzepts ist der Umzug der Forst an den Ort, an dem bereits ein Großteil der 3600 Barnimer Landesbediensteten arbeitet, auf den Komplex von Landeskriminal- und Finanzamt.

Und die Ideen gehen noch weiter. Nachdem Haus 14 mit etwa 60 Büros ertüchtigt wurde, soll auf der benachbarten leeren Fläche ein Gebäude mit weiteren 100 Arbeitsplätzen entstehen und mit der ehemaligen Kaserne verbunden werden. Dort könnten die Mitarbeiter des Landeskompetenzzentrums Forst einziehen, von denen ein Teil derzeit bereits am Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) arbeitet. In die freiwerdenden Räume dort soll die HNE einziehen, die mehr Platz braucht.

Forstleute skeptisch

Bürgermeister Friedhelm Boginski, der den Minister am Behördenzentrum mit weiteren Vertretern von Politik und Verwaltung empfing, unterstützt die Pläne der Landesregierung. Er hat die Hoffnung, junge Absolventen der Hochschule mit dieser Berufsperspektive an die Stadt zu binden. Dass das Schulamt, mit dem Eberswalde geliebäugelt hatte, nach Angermünde geht, scheint er verschmerzt zu haben.

Kritisch wird das Vorhaben eher von Forstverwaltungsleuten in Potsdam gesehen, die nun in den Barnim umsiedeln sollen. "Es wird niemand gegen seinen Willen gezwungen", sagt der Minister. Einige würden in den nächsten Jahren altersbedingt ausscheiden. Er sei aber zuversichtlich, dass viele den Weg nach Eberswalde mitgehen. Görke wisse, was das für einige bedeute. Davon abgesehen sei die Waldstadt aber nicht "jwd" (janz weit draußen).

Forstleute, die sich dem Ministerbesuch spontan anschlossen, begrüßen den Umzug in die Fläche grundsätzlich, befürchten aber erfahrene Mitarbeiter zu verlieren. Zudem kritisieren sie den Stellenabbau in der Landesforst und fordern die alte Zielzahl von mindestens 1516 Stellen. Derzeit sind 1150 avisiert.