Beide Endspiele enden mit 2:0-Sätzen

Lukas Lünz

Gramzow Nach den 14 Vierer-Teams am ersten Tag des diesjährigen Pepsi-Cup-Turniers im Beachvolleyball traten tags darauf neun weibliche und 16 männliche Zweier- Mannschaften zu ihren Partien mit getrennter Wertung an. Es gab erneut spannende Partien, ehe die zwei Gewinner-Duos feststanden.

Ins Geschehen bei den Männern griffen auch fünf Teams der Jugendabteilung des Berliner TSC ein, welcher wie jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem VCA sein Trainingslager in Angermünde durchführte. Durch die große Anzahl angemeldeter Teams hatten die Turnierleiter eine logistische Herausforderung zu meistern.

Die Männermannschaften wurden in vier Gruppen aufgeteilt – nur die Staffelersten hatten die Chance auf das Halbfinale und somit die Möglichkeit, das Endspiel zu erreichen. Da außerdem aus Zeitgründen in der Vorrunde nur ein Satz bis 15 Punkte gespielt wurde, war die Anspannung bei allen Kontrahenten zu spüren. Selbst Turnierfavoriten konnten sich keinen Ausrutscher erlauben.

Nachdem die jeweils drei Gruppenpartien je Team gespielt waren, gingen folgerichtig vier Mannschaften als Gruppenerste hervor. Im Halbfinale spielte "Pritch Perfect" mit den beiden in Angermünde ausgebildeten Volleyballern Artur Weber und Franz Wannrich gegen "Marco & Frank". In zwei hart umkämpften Sätzen setzte sich "Pritch Perfect" durch. Im anderen Halbfinale spielten als "Die Magic Fingers" die Titelverteidiger Ole Kirchhoff und Robert Uhlmann gegen die "Kreisliga Legenden" – die zwei Berliner waren bereits am Sonnabend beim 4er-Beach-Cup am Erfolg beteiligt. Die Titelverteidiger wurden ihrer Rolle gerecht und konnten nach zwei klaren Sätzen ins Finale einziehen.

Das Endspiel zwischen vier im VCA groß gewordenen Spielern wurde zum Tages-Highlight. Etliche Zuschauer verfolgten einen ersten ausgeglichen Satz. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, es gab viele umkämpfte Bälle. Nach einem 15:15-Zwischenstand gewannen "Die Magic Fingers" den ersten Durchgang. Der zweite Satz wurde eindeutiger. Die "Fingers" setzten sich schon früh ab – "Pritch Perfect" hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Somit verteidigten Kirchhoff/Uhlmann ihren Titel und feierten auch dieses Jahr mit einer starken Leistung den Sieg.

"Beach-Brudii" überraschen

Bei den Frauen wurde zunächst in einer 5er- und einer 4er-Gruppe gespielt; aus Gastgeber-Sicht waren erfreulich viele Spielerinnen aus der eigenen Jugend und ehemalige VCA-Frauen dabei. Die Favoriten kristallisierten sich schnell heraus; vor allem jene Duos, die schon mehrfach am Start waren. Im ersten Halbfinale setzten sich "Jessi & Maja" gegen die "Kinky Queens" in einem knappen Satz durch. Im anderen Halbfinale trafen die wohl am meisten unterschätzten Spielerinnen, Kristin Falk und Emelie Ballentin, auf Alina Dolch und Katharina Weber – zwei ehemalige VCA-Spielerinnen, die zu ihrer Zeit große Siege feierten. Team "Beach Brudii" überraschte das erfahrene Team "Kathalina".

Durch viel Einsatz und Kampfeswillen hielten die "Beach Brudiis" den ersten Satz des Frauen- Endspiels spannend. Allerdings spielten "Jessi & Maja" ihre Erfahrung und Cleverness aus, wodurch sie den ersten Abschnitt dann doch für sich entschieden. Trotz eines hart umkämpften zweiten Satzes ließen sich Jessica Roock und Majetta Möller den Turniersieg nicht nehmen.