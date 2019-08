Langjährige Sportfreundschaft

Peter Schaarschmidt

Lügde Seit Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Angermünde und Lügde gibt es auch Verbindungen zwischen einigen Vereinen und Interessengruppen. Beide Läufergruppen beispielsweise sind sich bei Wettkämpfen im Harz und beim Rennsteiglauf immer wieder begegnet.

Urlaubsbesuche einiger ESV- Sportfreunde in Lügde vertieften das Kennenlernen. Im Sommer 2010 riefen dann Laufsportler aus Bad Pyrmont, Bad Freienwalde (ebenfalls seit Längerem Partner), Lügde und Angermünde einen Partnerschaftslauf von Ost nach West ins Leben.

Einige "Lokvögel", zum Teil mit Partnerin, sind jetzt einer weiteren Einladung nach Lügde gefolgt, wo sie ein kleines Besuchsprogramm erwartete. Während man aufgrund der Hitze auf eine Radtour verzichtete, nahm man aber wie geplant an Rahmenwettbewerben des 30. Bad Pyrmonter Marathons teil. Wetterlage und anspruchsvolles Profil des Weserberglandes waren auch bei kürzeren Strecken eine echte Herausforderung.

Lutz Greulich lief den Halbmarathon in 1:37 h – sein 14. Rang bei 229 Startern war beachtlich. Den 10-km-Wettbewerb bestritten Hans-Joachim Schultz (in etwa 55 min), Peter Schmidt (58 min) und Dieter Albrecht (60 min). Peter Schaarschmidt absolvierte die gleiche Strecke als Cross-Geher in 85 Minuten.

Die vergnügliche und informative Atmosphäre bei der abendlichen Grillrunde bleibt ebenfalls in Erinnerung. Lüdges Bürgermeister Heinz Reker würdigte vor den Gästen aus Angermünde, Bad Freienwalde und Bad Pyrmont erneut die funktionierende Partnerschaft zwischen den Läufergruppen. Das Organisationsteam für den Etappenlauf von Angermünde nach Lügde im nächsten Jahr nutzte deshalb den Abend auch für einen weiteren Informationsaustausch.