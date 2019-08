Tolle Leistung beim Kampf um den König

Mandy Barna

Pardubice Sieben Jugendspieler des SV Stahl Finow waren mit ihrer Trainerin Mandy Barna in Pardubice, wo sie am Internationalen Czech-Open teilnahmen. Über 1000 Aktive aus über 50 Ländern waren dabei – von Großmeistern bis Freizeitspielern. Diese spielten in vier Leistungsgruppen je neun Runden. Im Eishockeystadion von Pardubice saßen alle gemeinsam an den Brettern. "Das war ein beeindruckendes Bild", so Mandy Barna.

Bereits in der sehr gut besetzten B-Gruppe spielten Jannis Schulz (17) und Tobias Goldenbaum (19).

Siege gegen starke Gegner

Jannis spielte ein ausgezeichnetes Turnier. Mit seiner Wertungszahl (ELO) von 1712 schaffte er gegen sehr starke Konkurrenz vier Siege und drei Unentschieden. Mit seinen fünfeinhalb Punkten erreichte Jannis eine sensationelle Turnierleistung von weit über 2000 und eine Steigerung seiner ELO um 150 Punkte. Tobias schaffte zwei Siege und zwei Unentschieden.

In der C-Gruppe spielten Clemens Beyer (15) und Kay Hoffmann (12). Auch sie waren klare Außenseiter. Clemens schaffte mit seiner ELO von 1566 zwei Siege und sechs Unentschieden. Fünf Punkte bedeuteten eine Turnierleistung von weit über 1800 und eine Steigerung der ELO um 133 Punkte. Kay schaffte mit seiner ELO von 1498 vier Siege und ein Unentschieden. Auch er steigerte sich um 122 Punkte.

In der D-Gruppe waren Lorenz Beyer (12), Max Conrad (16) und Felix Karnstedt (20) am Start. Lorenz schaffte immerhin fünf Punkte (vier Siege und zwei Unentschieden). Max gewann zweimal und spielte viermal Unentschieden. Gar nicht mit sich zufrieden war Felix, der nur zwei Siege und ein Unentschieden schaffte.

Tolle Stimmung in der Gruppe

"Die Leistungen von Jannis, Clemens und Kay waren natürlich sensationell, was zusätzlich für eine tolle Stimmung in der gesamten Gruppe sorgte", resümiert Mandy Barna.