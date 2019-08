Dritter Super-Cup-Sieger gesucht

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Nicht nur Borussia Dortmund und Bayern München bestreiten zwei Wochen vor dem Punktspielstart am Sonnabend die erste Pflichtpartie der neuen Saison. Auch Blau-Weiß Briesen II aus der Kreisliga Mitte und Landesklasse-Aufsteiger SG Müncheberg geben sich diese Ehre. Es geht um den 3. Super-Cup des Fußballkreises Ostbrandenburg.

Das Duell Pokalsieger gegen Meister steigt ab 14 Uhr im Briesener Waldstadion – geleitet vom Seelower Robert Nitz, der damit seine aktive Laufbahn beendet, aber weiter Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses bleiben will.

Bisher zwei Gäste-Erfolge

Die SG Müncheberg ist zum zweiten Mal dabei. Bei der Premiere am 5. August 2017 gewann sie 3:1 bei Victoria Seelow II. Danach siegte Grün-Weiß Rehfelde im Vorjahr mit 2:1 bei Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Und wer gewinnt die dritte Auflage? "Das wäre das Sahnehäubchen für uns. Mit dem Pokalsieg haben wir uns alle Träume erfüllt. Aber wenn wir schon soweit sind, wollen wir auch gewinnen", sagt Torsten Heese, Trainer von Briesen II. "Aber das wird ganz schwer. Die Müncheberger sind eine Super-Truppe, bei uns fehlen wegen der Einschulung einige Leistungsträger. Wir bekommen aber Unterstützung aus unserer Ersten." Der Gastgeber, bei dem zugleich das traditionelle Treffen der Generationen steigt, erwartet 100 bis 150 Zuschauer. Darunter dürften viele aus Müncheberg sein. Davon geht auch Carsten Knäfel aus, der die SGM zusammen mit Thomas Prentkowski trainiert. "Uns fehlen fünf Stammspieler, doch der Kader ist groß", erklärt Knäfel. "Wir wollen ein gutes Ergebnis erreichen. Wichtiger ist aber der Start in die Landesklasse in zwei Wochen."