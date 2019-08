FSV Union optimistisch zum BFC-Spiel

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Viel Zeit blieb Trainer Matthias Maucksch nicht, nach der 0:2-Heimniederlage am Mittwochabend gegen Spitzenreiter Berliner AK seine Mannen vom FSV Union wieder aufzurichten. Denn bereits am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, müssen sie beim Tabellenzweiten BFC Dynamo ran.

Dennoch fahren die Fürstenwalder "optimistisch und fokussiert" (Maucksch) in Richtung Berlin-Hohenschönhausen, wo die Partie im Sportforum (Weißenseer Weg 51–55) ausgetragen wird. "Wir haben das BAK-Spiel in der Video-Analyse ausgewertet. In der Hoffnung, dass davon viel hängen bleibt, werden wir versuchen, unser Spiel durchzubringen. Wir wollen die Punkte mitnehmen."

Verzichten muss der Trainer auf Peter Köster (Gelb/Rot-Sperre) und Joshua Putze, der wegen einer schweren Knieverletzung mindestens sechs Wochen ausfällt. Für Maucksch, Patrick Brendel und Kemal Aticic ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zugleich gibt es ein Wiedersehen mit den Ex-Unionern Andor Bolyki und Will Siakam, die zu den neuen Spielern beim BFC – mit Christian Benbennek als Maucksch-Nachfolger auf der Trainerbank – gehören.

Bisher gab es sechs Duelle beider Teams in der Regionalliga Nordost. Drei gewann der BFC, zweimal siegte der FSV Union jeweils in der Bonava-Arena, einmal gab es ein 0:0 in Berlin.