Auf das Sportliche konzentrieren

Wilfried Hohmann

Müllrose Die Verbandsliga-Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland starten mit einem komplett neuen Trainergespann in die neue Saison. Verantwortlicher Trainer wird Tobias Hallert sein, der erst zum Abschluss der vergangenen Saison seine Karriere in der 1. Männermannschaft beendet hatte. Ihm als Co-Trainer zur Seite stehen wird Ralf Hale, der mit den Männern der HSG nach deren Gründung den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.

Die Trainersuche für das HSG-Frauen-Team hatte sich schwierig gestaltet, nachdem erst Ute Wagner zum Ende der vergangenen Saison hingeworfen hatte und der eigentlich als Trainer vorgesehene Matthias Gliese die Übernahme des Traineramtes ablehnte. Immer wieder war es zwischen einzelnen Spielerinnen, den Trainern und Vereinsfunktionären zu konträren Diskussionen über Trainingsinhalte, Leistungsbeurteilungen und abseits vom Sport liegenden Themen gekommen.

Für den neuen und noch dazu sehr jungen Trainer sicher eine nicht ganz einfache Situation: "Mir ist bekannt, dass es in der Vergangenheit immer wieder einmal Diskussionen innerhalb der Mannschaft über alle möglichen Themen gab. Das alles sollte man jedoch sowohl seitens der Mannschaft als auch dem Verein ad acta legen und beiderseits beim Stand von Null anfangen. Für mich ist wichtig, dass man sich untereinander mit Achtung und Respekt begegnet, auch wenn man einmal unterschiedlicher Meinung ist. Darüber habe ich natürlich auch mit unserem Sportlichen Leiter Michael Stalla gesprochen und wir haben uns auf diesen Kontext geeinigt. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Mädels sich ebenfalls daran halten werden."

Das Wichtigste für Tobias Hallert ist, dass sich die Frauen vor allem auf ihren Sport konzentrieren, ordentlich trainieren und jede für sich daran arbeitet, die handballerischen Fähigkeiten zu verbessern. "Dann sollte es uns auch gelingen, als Mannschaft besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison."

Hallert hat auch klare Vorstellungen, was sich im sportlichen Bereich ändern sollte, um die Müllroser Mannschaft leistungsmäßig weiter zu entwickeln. "Natürlich ist der Trainerposten auch für mich Neuland. Ich habe 2001 mit dem Handball spielen begonnen, von 2004 bis 2009 alle Altersklassen beim ESV Frankfurt durchlaufen und bis zur letzten Saison in der 1. Männermannschaft der HSG gespielt." Dabei habe er unter renommierten Trainern zahlreiche Erfahrungen hinsichtlich einer soliden technischen und taktischen Ausbildung gemacht. Diese wolle er an die Spielerinnen weitergeben.

Dabei gebe es einige grundsätzliche Dinge, die Hallert erwartet. Das wären eine kontinuierliche Teilnahme am Training, ein erkennbarer Wille zur Leistungssteigerung und ein respektvolles Auftreten sowohl gegenüber den Mitspielerinnen als auch dem Gegner, den Vereinsfunktionären und den Zuschauern.

Spaß soll nicht zu kurz kommen

Darüber hinaus fordert Hallert von den Spielerinnen Kritikfähigkeit. "Wenn alle Spielerinnen das verinnerlichen, werden wir uns auch sportlich weiterentwickeln. Bei all dem muss man natürlich auch die persönlichen Umstände wie Familie, Beruf oder Ausbildung immer im Blick behalten und über Probleme auch offen reden. Dazu werde ich mich bemühen, ein abwechslungsreiches Training zu gestalten, bei dem auch der Spaßfaktor nicht fehlt." Bislang könne sich Hallert über mangelnde Trainingsbeteiligung nicht beschweren und die Mädels zögen auch voll mit. "Eine Platzierung von Rang fünf bis sieben halte ich für realistisch."

Es gibt einige Änderungen im Team. Mit Carolin Vogel und Anne Palwitz haben zwei Spielerinnen ihre Karriere beendet. Caroline Eisermann hat sich aus beruflichen Gründen verabschiedet. Mit Marie-Luise Otto, Sina Schübler (beide zuletzt vereinslos) und Josie Berger (zuletzt HSV Frankfurt) sind drei neue Spielerinnen gekommen. "Nach den ersten Eindrücken sind sie charakterlich und sportlich eine Verstärkung", erklärt der Trainer.