Hügel, Sonne und Rinder

René Wernitz

Havelland (MOZ) Als Jäger und Sammler vor mehr als 10.000 Jahren durch das nacheiszeitliche Havelland zogen, mag es inzwischen schon ausgesehen haben wie in einer Steppe. Wälder gab es womöglich noch keine. Doch über die Jahrtausende entfaltete sich die Natur weiter und schuf neue Möglichkeiten. Die Menschen entwickelten sich entsprechend mit. Eine Kreisgrabenanlage bei Möthlow lässt sogar eine Horizont und Himmelskörper beobachtende Kultur vermuten.

Die Phase des Übergangs von Jäger- und Sammlerkulturen hin zu sesshaft gewordenen Menschen, die Ackerbau und Viehzucht betrieben, wird als Jungsteinzeit (Neolithikum) bezeichnet. Die Schlussphasen dieser Epoche stellen das Spätneolithikum und das Endneolithikum dar. Darauf folgte die Jüngere Bronzezeit. Die in der Wissenschaft sogenannte Havelländische Kultur hatte sich in der Zeit des Spätneolithikums (3300 bis 2800 vor Christus) entwickelt.

Als markantes Merkmal dieser Kultur gelten Totenhütten. Eine solche wurde bei Buchow-Karpzow (bei Wustermark) nachgewiesen. "In einer Totenhütte wurden über einen längeren Zeitraum Verstorbene nacheinander beigesetzt, es handelt sich demnach um ein Kollektivgrab", wie es in einem Online-Beitrag zum Spätneolithikum auf www.praehistorische-archaelogie.de heißt.

Erklärungen gibt es auch auf www.brandenburgikon.net. Demnach handelte es sich bei der Totenhüte um eine dachförmige Holzkonstruktion unter einem Erdhügel, in der die Toten lagen und die abgebrannt wurde. Dadurch seien neben den Toten auch deren Schmuck und Beigaben dem Feuer ausgesetzt und verbrannt worden.

Zudem wird die Kultur mit einem sonderbaren Rinderkult in Verbindung gebracht. Die spätneolithischen Havelländer sollen Rinder nicht nur geopfert, sondern teilweise sogar bestattet haben. Ob die Totenhütte von Buchow-Karpzow in Zusammenhang steht mit einer archäologisch interessanten Stelle rund 20 Kilometer nordwestlich, ist unerforscht.

Über den Fund bei Möthlow wird im Buch "Das Havelland um Rathenow und Premnitz" (Böhlau-Verlag/2017) berichtet. Demnach gab es etwa ein Kilometer südöstlich des Dorfs einen Kultplatz der Jungsteinzeit und der Jüngeren Bronzezeit. Es handelt sich um Spuren von zwei Kreisgrabenanlagen im Durchmesser von 7 bis 12 Meter. Da keine Nachweise für einen Bestattungsplatz gelangen, würden Lage und Befunde für einen rein kultischen Zwecken vorbehaltenen Platz sprechen, wie es im Buch heißt.

Wo seit dem Mittelalter Möthlow ist, müsste vor etwa 5.000 Jahren einiges dafür gesprochen haben, zwei Kreisgrabenanlagen zu schaffen. Sinn und Zweck sind unbekannt, zumal der 1996 archäologisch nachgewiesene Kultplatz durch einen Sandtagebau weitgehend zerstört wurde. Vielleicht bot der Hügel gute Rundumsicht bzw. einen weiten Horizont. An seiner höchsten Stelle misst er 47 Meter. Diese Angabe steht auf einer Online-Landkarte auf bb-viewer.geobasis-bb.de.

Es gibt eine mathematische Formel zur Berechnung der Entfernung zum Horizont. Man kann auch Online-Rechner nutzen: Demnach ist für einen etwa 1,70 Meter großen Menschen, der auf einem 47 Meter hohen Hügel steht, der ebene Horizont knapp 25 Kilometer weit entfernt, vom Fuße dieses Hügels nur etwa 4,5 Kilometer.

Vom Mühlenberg aus in südöstliche Richtung geblickt, wäre es spätneolithischen Havelländern durchaus möglich gewesen, am Horizont den Rauch einer in rund 20 Kilometer Entfernung brennenden Totenhütte bei Buchow-Karpzow zu sehen. Doch sollte man meinen, dass das wohl kaum der Grund dafür gewesen sein kann, bei Möthlow Kreisgrabenanlagen zu schaffen. Wie vornehmlich aus Sachsen-Anhalt bekannt, werden derartige Anlagen eher mit Ritualhandlungen in Verbindung gebracht. Wie etwa in Pömmelte (Stadt Barby/Salzlandkreis).

"Das Ringheiligtum Pömmelte war am Ende der Jungsteinzeit und zu Beginn der Bronzezeit ein bedeutender Kultort. Die im Boden hervorragend erhaltenen Funde geben ungewöhnlich detaillierte Einblicke in das Leben der damaligen Zeit", heißt es auf www.himmelswege.de. Auch steht dort: "Die beiden Hauptzugänge der Anlage orientieren sich an den Punkten des Sonnenaufgangs und -untergangs der Tage zwischen den Sonnenwenden und den Tagundnachtgleichen."

Wer sich per Satellitenbild auf Google Earth dieser im Durchmesser mehr als 100 Meter großen Kreisgrabenanlage nähert, erkennt die genannten Zugänge. Da rekonstruiert und für Touristen freigegeben, kann das Ringheiligtum sogar besichtigt werden. Es könnte womöglich dazu verführen, von dort die mögliche Nutzung der Kreisgrabenanlagen vom Möthlower Mühlenberg abzuleiten. Zumindest lohnt auch dort der Google-Earth-Blick, speziell nach Südosten und nach Nordwesten.

Buchow-Karpzow liegt rund 20 Kilometer südöstlich, der 57 Meter hohe Thyrowberg nur rund 14 Kilometer. Ungefähr aus dieser Richtung geht, vom Mühlenberg aus und über die Ribbecker Heide hinweg gesehen, zur Wintersonnenwende im Dezember unser Heimatstern auf. Am Tag der Sommersonnenwende im Juni geht er praktisch in entgegen gesetzter Richtung unter. Das wäre also vom Mühlenberg aus betrachtet beim rund zwölf Kilometer nordwestlich gelegenen Teufelsberg (55 Meter).

Sollte das bereits den Havelländern des Spätneolithikums bewusst gewesen sein, könnte die günstige Lage zwischen den anderen Hügeln erklären, warum ausgerechnet auf dem Mühlenberg bei Möthlow die Kreisgrabenanlagen geschaffen wurden.