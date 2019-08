Zu sechst mit Tempo 160

Matthias Haack

Neuruppin (moz) Eine Katze lässt das Mausen nicht – Jörg Litfin kommt nicht los davon, das Lenkrad in der Hand zu halten. Jedenfalls nicht dauerhaft. Nach neun Jahren Pause fährt der Neuruppiner in dieser Saison wieder um Punkte in mehreren Wettbewerben. Neben ihm: Petra Standke. Sie liegen nach vier Rallye‘s im Mittelfeld des alles überstrahlenden Volvo-Original-Cups.

Litfin/Standke sind eine von neun Mannschaften, mit der die Ruppiner Rennsportgemeinschaft (RSG) die Rallye-Landschaft prägt. Diese hohe Anzahl ist herausragend, zumal der Verein lediglich 43 Mitglieder aufzuweisen hat. Hinzu kommen endlos viele Sympathiesanten, ohne die das Hauptevent eines jeden Jahres nicht zu stemmen wäre, die ADAC Fontane-Rallye Neuruppin. Mehr als 180 Helfer sind nötig, um die größte Rallye im Norden Brandenburgs durchzuführen und vor allem am Leben zu halten, weiß Jörg Litfin. Im April dieses Jahres feierte die RSG mit der 20. Auflage nicht nur ein Jubiläum, auch fuhr Ken Milde mit Jean Ihlefeldt im Mitsubishi den Gesamtsieg ein. Milde ist zwar Berliner, startet jedoch wie einige aus der RSG-Flotte für den Neuruppiner Verein. Ihlefeldt ist seit vielen Jahren RSG-Mitglied und im nationalen wie internationalen Rallye Sport als Co-Pilot tätig.

Litfin/Standke standen vor drei Monaten nicht an der Startlinie der eigenen Rallye. Petra Standke folgte dem Lockruf von Silvio Mollitor und legte ihre Aufgaben im Organisationsstab für ein paar Stunden ab. Seit Jahren hatte sie als Rallye-Sekretärin die Medien mit Informationen versorgt. Diesmal jedoch war der Hunger zu groß, endlich aktiv dabei zu sein. Aber der sportliche Part des zweigleisigen Auftritts wurde in den Sand gesetzt. Das Team Mollitor/Standke leistete sich einen Stempelfehler. "Mit den Gedanken war ich nicht voll bei der Sache", bedauert die Co-Pilotin.

Erlaubte das straffe und mehrmonatige Managen der Fontane-Rallye noch mit Augen-zu-Drücken den Start von Standke, so kam eine aktive Rolle für Litfin "nie und nimmer in Betracht". Der "Mister Fontane-Rallye" schlüpfte wie eh und je in die Rolle des Hansdampf. Überall gefragt, überall nötig, überall ge- und erhört. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, um zum einen den fünf Dutzend Teams das Großereignis zu bieten und zum anderen mehrere tausend Zuschauer im Parc ferme sowie entlang der Strecke zu begeistern.

Gejuckt hat es den Beiden natürlich gewaltig, denn eine Rallye vor der Haustür hätte dieser Saison die Krone aufgesetzt. 2019 ist ihre Premiere, eine vor Jahren nicht für möglich gehaltene. Aber verlockend war es schon, die Null aus der Startnummer gegen eine Zwei oder Drei oder Vier zu tauschen. Über Jahre hinweg gehörten sie bei Rallyes deutschlandweit zu den drei Fahrzeugen, die als Vorab des Hauptfeldes auf den für die Öffentlichkeit gesperrten Strecken unterwegs sind. Das sind so genannte Null-Fahrzeuge.

Die RSG-Crew im Nuller-Trio fiel allein schon optisch mit dem orangefarbenen Volvo auf und sportlich erst Recht. "Wir haben uns einen so guten Ruf erarbeitet", sagte die Co-Pilotin, "dass die Anfrage kam, ob wir nicht in Wertung fahren wollen." Über drei Jahre rang das Team mit sich, dann war die Entscheidung gefallen. Großes Problem: Der 2er Volvo entsprach nicht dem Regelwerk, um beim Volvo-Original-Cup (VOC) dabei zu sein. Für die Klasse NC2 hätte es mit dem 2er auch nicht gereicht. "Wenn um Punkte gefahren wird, dann natürlich VOC", lässt Litfin seine Liebe zum Schweden durchblicken.

Es musste also ein anderes Fahrzeug her, jedoch zwingend ein Volvo. Bei Rallye-Ikone Charly Beck mündete die Suche. Der Oberfranke verkaufte seinen rustikalen Wagen. Per Handschlag. "Wir haben den überall heiß begehrten Volvo im Mai 2018 gekauft, im Oktober 2018 aber erst abgeholt", blickte Petra Standke aufs Vorjahr zurück. "Uns fehlte einfach die Zeit, um unseren Volvo aufzuladen. Es blieb ja genügend Luft im Herbst und Winter, um ihn für 2019 rennfertig zu machen." Die Beiden hatten also die Katze im Sack gekauft – nie gesehen, geschweige denn gefahren? "Charly hat einen Namen. Da weiß man, was man macht", erklärt Litfin das Risiko. Seit Herbst nun wurde geschraubt, demontiert, verändert, montiert und selbstverständlich das prägende Orange aufgespritzt. Jörg Litfin: "Der hatte bei Charly ein furchtbares Rot." Bei der Rallye Wittenberg kam es am 9. März zum Debüt. Nur die wenigsten aus der Szene wussten, was da in unendlich vielen Stunden in der Neuruppiner Schraubergarage zusammen gesetzt worden war. Zudem rollte der markante Volvo 244 wie üblich an die Startlinie. Am Steuer des "Alten" (der 2er) saß jedoch Silvio Mollitor. Und dann dröhnte der Motor des zweiten Volvos auf. Der "Neue" fuhr vor. Jörg Litfin am Lenkrad, daneben Petra Standke. Sie legten mit Platz zwei einen fantastischen Einstand hin. Vier Wochen später fuhren sie bei der Roland-Rallye erneut aufs Podest (Rang drei). In Weida wurde es Rang fünf in der Klasse NC2, in Teterow Rang vier wieder im VOC. "Wir stecken dennoch erst mittendrin, das Auto kennenzulernen", beschreibt Jörg Litfin. Obwohl markengleich, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem alten und dem neuen Volvo.

Am markantesten ist das Gewicht: Knapp über eine Tonne wiegt der Alte, der Neue bringt 1320 Kilogramm auf die Waage. "300 kg mehr beschleunigen und abbremsen und lenken, das variiert gewaltig", beschreibt der Fahrer und zieht einen Vergleich. "Wir fahren praktisch mit drei Personen auf der Rückbank." Sogar sechs, denn "Elchi" ist immer dabei. Das Maskottchen wurde dem RSG-Team im Jahr 2004 von Jörg Litfins Mutter überreicht und mit einer gestrickten Jacke versehen. "Elchi", etwa 30 Zentimeter groß, inzwischen "etwas restauriert" (Petra Standke), wird im Fond in Sichthöhe angegurtet. Solche Glücksbringer sind in vielen Rallye-Fahrzeugen zu finden.

"Elchi" wird dem anstehenden Kahlschlag beim Schweden nicht zum Opfer fallen. Das Ausmisten ist allerdings zwingend nötig, finden Litfin/Standke. 150, 200 oder mehr Kilogramm dürfte die Diät bringen. Denn: "Wo andere Tempo 180 drauf haben, kommen wir nur auf 160. In der Summe dieser Momente verlieren wir in solchen Passagen erheblich an Zeit. Da ist der 2er doch lebendiger", sagt die Co-Pilotin. In der Winterarbeit geht es also den Bänken, dem Himmel, den Streben, der Türverkleidung, den Dröhnmatten an den Kragen. Bis dahin stehen noch Rallye‘s in Bad Schmiedeberg (8. September), in Beelitz (12. Oktober) und in der Lausitz (3. November) auf dem Saisonplan. In der Rallye Wedemark pausiert der Volvo jedoch. Denn dort stellen sich die Neuruppiner als Helfer zur Verfügung. "Wir sind eben eine große Familie", erklärt Standke. "Wer Unterstützung braucht, der bekommt sie." Jene meldete der Ausrichter auch bei der RSG an. Es geht eben nicht immer um ehrgeizige sportliche Ziele, sondern das Leben und Vorleben des letzten Wortes im viergliedrigen Vereinsnamen: Ruppiner Renn-Sport-Gemeinschaft.