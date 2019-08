Gefahr an der Kreuzung

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem Unfalltod eines zehnjährigen Radfahrers ist die Anteilnahme weiter groß. Auch am Freitag besuchten viele Menschen die Unfallstelle an der Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße, legten Blumen nieder, stellten Kerzen auf. Ein Besucher befestigte ein Trauergedicht am Laternenmast. "In unfassbarer Trauer und in Gedanken an die Familie", schrieb Profiboxer René Hübner auf einen Boxhandschuh, den er ablegte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Fest steht aber: Sowohl der Junge auf dem Fahrrad als auch der Fahrer des nach rechts abbiegenden Sattelschleppers hatten Grün. Denn die Ampel an der Unfallkreuzung gehört zu den vielen, die so geschaltet sind, dass Kraftfahrzeuge gleichzeitig mit Radfahrern in derselben Richtung Grün haben.

Das mag den Verkehrsfluss erhöhen, ist für Fußgänger und Radfahrer aber sehr gefährlich. Wegen des toten Winkels. Pkw-Fahrer können sich mit dem Schulterblick immer noch mal vergewissern, dass sich von hinten kein Radfahrer nähert. Lkw-Fahrern ist dieser Schulterblick unmöglich – sie können von oben aus dem Fahrerhaus heraus einfach nichts sehen. Und an ihren Fahrzeugen ist der tote Winkel, den die Spiegel nicht erfassen, viel größer als bei Pkw.

Junge (11) stirbt in München

Und so kommt es immer wieder und zuletzt immer häufiger zu Unfällen, bei denen Radfahrer durch nach rechts abbiegende Lkw tödlich verletzt werden. Etwa 30-mal pro Jahr ist das in Deutschland der Fall. Im März wird bei einem solchen Unfall ein Mann (48) im Hamburg getötet. Im Mai ein Junge (11) in München. Im Juni eine Frau in Aachen. Im Juli ein Mann (34) in Frankfurt/Main. Zuletzt kam am Donnerstag in Hessen ein 28 alter Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben.

An der Unglückskreuzung in Eisenhüttenstadt haben Radfahrer eine eigene Ampel. Diese schaltet zwei Sekunden früher auf Grün als die Ampel für die Kraftfahrzeuge. Darauf verweist auch Stadtsprecher Frank Eckert in seiner Antwort auf die Frage, ob es in der Stadt Überlegungen gibt dahingehend, die Verkehrsteilnahme für Radfahrer sicherer zu machen, indem Ampelschaltungen so verändert werden, dass Radfahrer separat Grün bekommen. "Die zwei Sekunden eher Grün für Radfahrer bedeuten ja, dass die Radfahrer aus dem toten Winkel der Kraftfahrzeuge he­raustreten", schreibt er. " Nun bekommen sie also nicht zur selben Zeit Grün. Ob zwei Sekunden Vorschaltung für Radfahrer ausreichen oder nicht, dazu haben wir keine Erhebungen."

Danach gefragt, welche langfristigen Strategien oder Konzepte die Stadt dafür hat, das Radfahren sicherer zu machen, antwortet der Stadtsprecher: "Die Verkehrssicherheit wird bei den Straßen, die in Verantwortung der Stadt liegen, für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigt und für besonders gefährdete Gruppen auch besonders berücksichtigt."

Getrenntes Grün auf der B 112

Und auf die Frage, mit welchen Maßnahmen die Stadt in der Vergangenheit das Radfahren sicherer gemacht hat, schreibt Frank Eckert: "Anhand der Verkehrsunfallzahlen des jeweiligen Vorjahres werden entsprechend die besonders gefährdeten Gruppen von Verkehrsteilnehmern besonders unter die Lupe genommen und bei künftigen Maßnahmen entsprechend berücksichtigt. … Es wird jedes Jahr neu die Verkehrssituation anhand des Verkehrs des Vorjahres und der Unfallzahlen eingeschätzt. Darunter fallen natürlich auch die Zahlen zu Radfahrern."

Dass es auch anders geht, zeigt die Kreuzung Beeskower/Karl-Marx-Straße (B 112), für die der Lasndesbetrieb Straßenwesen zuständig ist. Dort wurde die Ampelschaltung nach Unfällen so verändert, dass Rechtsabbieger und Geradeausfahrer getrennt voneinander Grün bekommen.