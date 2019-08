Aufgebaut und abgerissen

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Beim Richtfest am 12. Juli haben die Alt Mahlischer Feuerwehrleute für den hohen Gast, den Innenminister, noch den Mund gehalten und nichts zu dem "Pfusch" an ihrem Gerätehausneubau gesagt. Lange hatten sie schließlich auf die Fördermittel des Landes dafür warten müssen. Doch als jetzt auch noch eben Gemauertes wieder abgerissen werden musste, war für manchen Alt Mahlischer das Maß voll: "Die haben auch beim Richtfest geschummelt. Da war der Dachstuhl noch nicht mal fertig", sagt Thomas Eckert. Der neue Alt Mahlischer Ortsvorsteher ist auch Feuerwehrmann.

Der Termin fürs Richtfest war zuvor schon zweimal verschoben worden. Denn die Arbeiten waren im Verzug: Bis kurz vorm Richtfest habe es einen zweimonatigen Baustopp gegeben, weil es "irgendwie Ärger wegen dem Holz für den Dachstuhl" gegeben habe, sagt Thomas Eckert. Außerdem sei die Baustelle "anfangs nicht täglich besetzt" gewesen. "Da hatten wir ziemliche Probleme", räumt auch die Amtsdirektorin von Seelow-Land, Roswitha Thiede, auf Nachfrage ein.

In der vorigen Woche habe der von der Amtsverwaltung mit der Bauüberwachung Beauftragte dann "zum Glück noch rechtzeitig" bemerkt, dass mehrere Schichten im neuen Kalksandstein-Mauerwerk nicht korrekt vermauert worden waren. Er habe den Abriss bis auf den Ringanker angeordnet, informiert Roswitha Thiede weiter. Die abgerissenen Steine landeten im Container.

"Da waren wohl keine Fachleute am Werk", mutmaßt auch Alt Mahlischs Ortswehrführer Phillipp Dressler, leicht genervt. Seine Feuerwehrleute hatten im März das alte baufällige Gerätehaus, das einst Dorfgefängnis war, in Eigenregie abgerissen, um Geld zu sparen. Schon so kostet der Neubau mehr als 400 000 Euro. Rund 180 000 Euro muss das Amt Seelow-Land dafür aufbringen.

Bis zum Baurapport am Donnerstag sei alles "wieder korrekt aufgemauert" gewesen, sagt die Amtsdirektorin, die selbst nach Alt Mahlisch gefahren war. Roswitha Thiede geht davon aus, dass der Rohbau Ende August fertig sein wird. Doch der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin Anfang Oktober werde wohl kaum zu halten sein, meint Ortswehrführer Dressler. Sein Vater Matthias hat im Auftrag der Alt Mahlischer Feuerwehrleute ein wachsames Auge auf die Baustelle im Ortskern.

Das Löschfahrzeug der Ortswehr steht derweil auf dem Alt Mahlischer Stützpunkt der Dolgeliner Landwirtschaftsgesellschaft. Die 23 Einsatzkräfte indes warten sehnsüchtig auf ihr neues Gerätehaus, in dem es dann auch endlich Sanitäranlagen und Umkleideräume geben wird.

Wohl auch deshalb hatten die Alt Mahlischer Feuerwehrleute das Richtfest selbst organisiert und mit privaten Spenden finanziert. "Wir haben zehn Jahre lang um den Neubau gekämpft", sagt Thomas Eckert. Nun soll das Vorhaben nicht auf den letzten Metern scheitern. Vertreter der Baufirma sollen beim Richtfest übrigens nicht dabei gewesen sein.