Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Diese Woche hieß es Abschied nehmen, zumindest ein bisschen. Ab Montag wird Leonie nur noch nachmittags in der Woltersdorfer Kita "Haus der kleinen Strolche" sein, als Hortkind. Elf Mädchen und Jungen, die bisher in dem Haus im Steinwinkel betreut wurden, kommen heute zur Schule. Ein klein bisschen wehmütig ist Erzieherin Katja Nevyhosteny schon. Allerdings findet sie auch: "Es wurde jetzt Zeit, dass für die Kinder etwas Neues beginnt."

Die sechsjährige Leonie besucht künftig die Woltersdorfer Weinbergschule. Den Weg dorthin hat sie schon geübt. Was sie in dem großen Schulhaus erwartet? Ganz konkrete Vorstellungen hat sie noch nicht. Aber sie hofft, dass sie noch viel mehr über Tiere lernt, als sie jetzt schon weiß. "Ich mag echte Tiere", sagt sie. Hunde und Pferde haben es ihr besonders angetan. Lesen, schreiben und rechnen lernen möchte sie auch. Dabei: Einige Buchstaben kennt Leonie längst, sie kann unter anderem ihren und den Namen ihres kleinen Bruders Philipp hintereinander weg buchstabieren. "Leonie will viel schreiben", hat ihre Erzieherin beobachtet. Für Zahlen interessiert sie sich ebenfalls. Leonies Mutter Christin Hoffmann erzählt, dass sie viel danach fragt und gern kleine Rechenaufgaben löst.

Große Bedenken hat Christin Hoffmann eigentlich nicht. Ihre Tochter sei so ein Kind, bei dem bisher alles glatt gegangen ist. "Die Kita-Eingewöhnung lief damals ganz entspannt", erinnert sich die 31-Jährige.

Doch Christin Hoffmann weiß, dass eine Umstellung auf die Familie zukommt. Sie wird nach der Elternzeit mit dem kleinen Philipp wieder zu arbeiten beginnen. Für Leonie, die morgens gern ausschläft, heißt das vor allem früher aufstehen. Ob das schlimm für sie wird? "Mittelschlimm", sagt sie und lächelt ihr verschmitztes Lächeln.

Heute jedenfalls ist erst einmal die Einschulung. Dass sie eine Schultüte bekommt, weiß Leonie schon, und hat zumindest schon mal einen Blick darauf werfen können. Gefeiert wird im kleinen Familienkreis, wie ihre Mutter berichtet. "Im Freundeskreis sind doch auch Einschulungen", sagt sie zur Erklärung. Selbst in der Familie: Auch Leonies Cousine Tonia kommt zur Schule, wenn auch nicht in dieselbe Klasse. Leonie findet das nicht so schlimm. "Wir sehen uns ja in den Pausen." Auf dem Schulhof wird sie auch ihrer Freundin Lotti begegnen, die schon in die zweite Klasse kommt und die ebenfalls im "Haus der kleinen Strolche" im Hort ist.

Erstmal etwas Freiraum

Dort sollen die Kinder nach der Schule erst einmal Freiraum haben, wie Erzieherin Nevyhosteny erzählt. "Sie kriegen soviel Input, da müssen sie auch zur Ruhe kommen können." Was nicht bedeutet, dass die Hortkinder sich selbst überlassen wären. Auch ihnen werden Beschäftigungsangebote gemacht, wie die Erzieherin erzählt, nur eben teil andere als den Kleineren.

Leonie hat in ihrer letzten Woche als Kita-Kind mit den anderen Disko-Kugeln gebastelt. Die funkelt silbern, und wir das Mädchen vielleicht noch eine ganze Weile an die Kita erinnern, die sie künftig nur noch nachmittags besuchen wird, zumindest, solange keine Ferien sind. Katja Nevyhosteny freut sich bei aller Wehmut für die elf Mädchen und Jungen, die jetzt in die Schule verabschiedet worden sind. "Das sind alles super Kinder. Alle sind sehr aufgeregt. Das nimmt seit unserem Zuckertütenfest immer mehr zu. Es ist wichtig für sie, dass der große Tag jetzt da ist."