Eine Straße als Spielplatz-Ersatz

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Eine Gruppe Rennradfahrer zieht in der verlängerten Siegfried-Hirschmann-Straße an Matthias Bogdan vorbei; der Leiter des Südclubs ist begeistert. So stellt er sich die künftige Nutzung der Ersatzstraße vor, die als Umleitung für die Zeit der Bauarbeiten an der August-Bebel-Straße bis zur Alten Langewahler Chaussee angelegt worden war, mittlerweile für den Autoverkehr gesperrt ist: Als Spiel- und Freizeitstraße für Kinder und Jugendliche, wo sie Radfahren, Skaten und toben können.

Daneben, auf einer zurzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich des Pneumant-Sportplatzes, könnte ein Soccerfeld entstehen, so Bogdan weiter. "Wir brauchen angesichts steigender Kinderzahlen in Süd einen neuen öffentlichen Bolzplatz", betont er.

Bis September 2018 konnten sich Kinder und Jugendliche in Süd nach Schulende auf dem halböffentlichen Spielplatz inklusive Soccerfeld der Goßmannschule austoben. Dann gab es Probleme mit Vandalismus, Verschmutzung, Alkoholkonsum – die Verwaltung ließ den Schulhof sperren. Den Winter hat das Fachkräfte-Team Süd – Vertreter von Horten, Schulen und Jugendeinrichtungen gehören dazu – genutzt, um über Alternativen nachzudenken. "Dabei ging es einerseits um den Umgang mit Vandalismus und die Abstimmung zwischen Ordnungsamt, Polizei, Spielplatzpaten und Streetworkern, andererseits um Ersatz für das Spielfeld", sagt Bogdan, Koordinator des Teams.

Seine Vorschläge für Spielstraße und Soccerfeld hat das Fachkräfte-Team Süd an die Verwaltung weitergegeben. Dort reagiert man zurückhaltend: Ja, die Fläche südlich des Pneumant-Forums sei für eine Erweiterung der Sportfläche vorgesehen, sagt Sprecherin Anne-Gret Trilling. Auch gebe es Bemühungen, weitere Bolzplätze in Süd zu schaffen, allerdings keine spruchreifen. "Es gibt ja Bolzplätze, auch am Südclub", sagt sie. Es gebe aber Kinder und Jugendliche, so Bogdan, die nicht in die Einrichtung kommen, sondern sich unbeobachtet im öffentlichen Raum aufhalten wollen.

Was aus Straße wird, ist offen

Im Hinblick auf die Ersatzstraße empfiehlt die Stadt, sie zum Skaten und Radfahren zu nutzen, so lange sie dort sei, ohne nach einer Dauerlösung zu suchen. "Es gibt einen Beschluss der Stadtverordneten, wonach das Asphaltband erhalten werden soll", sagt Trilling. Favorisiert hat das Gremium einen Straßenneubau mit Schallschutz, was eine Million Euro kosten würde. Bogdan verweist auf das entstehende Schulzentrum. "Es wird hier extremen Schülerverkehr geben." Eine autofreie Straße für Spiel und Sport sei da ideal. "Vielleicht gibt es Alternativen, an die wir bisher nicht gedacht haben", sagt er in der Hoffnung auf weitere Ideen.