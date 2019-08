Blumendekoration für die neue Praxis

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Pünktlich am 1. August hat der neue Doktor in Pinnow seine Praxis eröffnet. Dr. Jens-Uwe Bock hat sich nach fast 20 Jahren in der Chirurgie des Asklepios Klinikums Uckermark mit einer Praxis für Allgemeinmedizin niedergelassen. Dafür hatte der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie noch eine weitere Facharztausbildung absolviert.

Zu den Gratulanten, die an seinem ersten Arbeitstag in die Praxis kamen, gehörte Bürgermeister Walter Kotzian. Er überreichte Dr. Bock und seiner Frau Franziska, die als Schwester in der Praxis mitarbeitet, eine Grünpflanze für die Dekoration.

"Ich freue mich, dass Sie hier eine Praxis eröffnen und umfangreiche Kenntnisse in der Chirurgie mitbringen", sagte er. "Damit erhöht sich auch die Lebensqualität unserer Bürger. Sie freuen sich, dass sie auch künftig keine weiten Wege zum Arzt haben", meinte Walter Kotzian. Er wünschte dem neuen Landarzt und seinen Mitarbeitern immer einen vollen Warteraum und zufriedene Patienten.

In den letzten Wochen hatten in der Praxis im Schmiedeweg 10 noch die Handwerker gearbeitet, um die Räume entsprechend herzurichten. Noch Mittwochabend hat Dr. Jens-Uwe Bock sein neues Praxisschild vor dem Haus einbetoniert. Die Praxis liegt in bester Lage im Zentrum von Pinnow. Die Nachbarschaft zur Eisschmiede sei sehr praktisch für die Pausenversorgung, sagte der Mediziner.

Am ersten Arbeitstag war das Terminbuch noch nicht allzu voll. In den nächsten Tagen und Wochen sieht das schon anders aus. Die ersten Akut-Patienten waren bereits am Donnerstag da, berichtete Dr. Bock.

Geöffnet ist künftig: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr. An Dienstagen und Donnerstagen bietet die Praxis zudem Nachmittagssprechstunden von 15 bis 17 Uhr an. Kontakt: Tel. 033335 303000