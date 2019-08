Transporter kracht in Auto mit Gästen eines Kindergeburtstages

Claudia Duda

Oberkrämer (MOZ) Die Gäste eines Kindergeburtstages sind am Freitagabend Opfer eines Unfalls geworden, der sich auf dem Berliner Ring ereignet hat.

Wie die Autobahnpolizei Walsleben informierte, war zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland ein Transporter auf ein Auto gekracht, das auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Unfall passierte im Baustellenbereich, nach Aussage der Polizei war der Transporterfahrer vermutlich zu schnell. In dem mittleren Wagen saßen die Gäste eines Kindergeburtstages, ein Kind wurde leicht verletzt. Auch die Mutter, die am Steuer saß, wurde verletzt, so wie der Unfallverursacher.

Da der Unfall sich am Ende der Baustelle ereignete, gelang es den Fahrern mit ihren Fahrzeugen, den Bereich zu passieren und die Insassen und Autos in Sicherheit zu bringen.Deshalb kam es nicht zum Stau, hieß es von der Autobahnpolizei.