Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Erstklässler der Freien Schule Angermünde waren am Freitag um 15 Uhr bereits eingeschult. Elf Mädchen und Jungen wurden im Beisein ihrer Eltern, Geschwister und Großeltern in der Cafeteria der Schule mit einem Programm der künftigen Zweit- und Drittklässler begrüßt. Das Stück von der Trollfamilie Tobi und dem Ausflug der leseschwachen Eltern in die Steinzeit hatten diese sich selbst ausgedacht. Mit einem mutigen Säbelzahntiger, der etwas lernen wollte, und ihren Lehrerinnen Mechthild Kather und Marén Stumper gingen die Schulanfänger dann in ihren künftigen Raum, um ihre Plätze kennenzulernen. Bevor sich die Familien zum Zuckertütenlauf aufstellten, sprach die Lehrerin Elisabeth Becker noch einige Worte zu ihnen über das, was sie und ihre Kinder im neuen Lebensabschnitt erwartet.

Die Wissbegier der Kinder ist riesengroß. "Nicht alle Fragen kann man richtig beantworten. Aber wir alle haben den Wunsch, große Türen aufzumachen und zu ermöglichen, dass die Kinder alles wie ein Schwamm aufsaugen", sagte sie. Der Nachmittag klang mit einer Kaffeetafel in der Altstadthalle aus.