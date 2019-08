Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Sie haben Post": Am 3. August 1984, vor 35 Jahren also, wurde die erste E-Mail in Deutschland empfangen. Und das Internetzeitalter eingeläutet. Heutzutage sind Mails kaum mehr wegzudenken – weder privat noch beruflich. Meine ersten Berührungspunkte mit der neuen Technik waren privater Natur: Ich ging für ein Auslandsjahr nach dem Abitur in den Nahen Osten. Und mein großer Bruder war darum bemüht, mich im israelischen Exil mit der Heimat zu verknüpfen. Mithilfe des neuen Mediums, das mir anfangs sehr suspekt war. Und da ihm (schon damals!) suspekt war, was mit den Daten passiert, meldete er mich als Frau Holle aus der Wolkenstraße beim Provider an. Und auch 20 Jahre später begrüßt mich mein Anbieter noch mit "Guten Tag, Frau Holle". Lange behielt ich übrigens die Ausdrucke meines ersten Mailverkehrs – ich glaube, weil wir alle dachten, das könnte sich wieder verflüchtigen. Weit gefehlt: Erledigen wir doch heute selbst vieles Offizielle einfach und bequem per Mail.

Testmail als Anfang

"Wir sind vor fast 20 Jahren in den Lokalredaktionen der MOZ mit E-Mail ausgestattet worden", erinnert sich Redaktionsleiter Steffen Göttmann. "Vermutlich habe ich damals erstmals auf "Senden" geklickt, um eine Testmail innerhalb des Hauses abzuschicken. Schließlich wollten alle Beteiligten wissen, ob es funktioniert." Sein internes Kennwort lautete lange Zeit "steffen38". "Es erinnerte mich täglich daran, dass ich mit 38 erstmals eine E-Mail bekam." Unsere Leser brauchten noch Zeit, bis sie sich mit der neuen Technik anfreundeten. "I-Mehl - mit mir nicht", erklärten viele, die uns regelmäßig mit Nachrichten versorgten, berichtet Steffen Göttmann. "Sie vertrauten eher dem Fax, der Post oder brachten die Briefe selbst vorbei. Nicht selten handschriftlich auf Postkarten. Die Redaktionssekretärin brauchte täglich viel Zeit, um Leserzuschriften zu entziffern und abzuschreiben. Diese Tätigkeit ist dank E-Mail zurückgegangen."

"Ist meine Mail denn überhaupt angekommen!?", fragten viele Leser telefonisch nach. Denn nicht immer klappte die Übertragung auf Anhieb. "Wir sind zu alt für E-Mail", hört der Redaktionsleiter immer wieder. "Mithilfe der Volkshochschule hat meine Mutter im hohen Alter den Umgang mit E-Mail, Internet und Smartphone gelernt. Seitdem klebt allerdings ein kleines Pflaster auf dem Kameraauge ihres Laptops. So könne man sie nicht ausspionionieren", erzählt er lachend.

"Noch heute weiß ich, dass ich Mitte der 1990er-Jahre etwas erschrocken war, als mir ein 17-Jähriger das Internet erklärte. Damals war ich 22 Jahre alt und für die Jugendseite der Magdeburger Volksstimme verantwortlich. Jedenfalls wollte ich für die Jugendredaktion dann natürlich auch einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Weil mir das Ganze nicht schnell genug ging, habe ich meinen damaligen Lebensgefährten und späteren Ehemann überzeugt, dass wir so etwas zu Hause brauchen", erinnert sich Anett Zimmermann. Und wie sie zu dem Spitznamen Genossin Maschinistin kam: "Den hatte mir mein Schatz im Zuge der anfangs immer wieder auftretenden Computer- und Verbindungsprobleme und meiner stoischen Ruhe im Umgang mit Telekom-Mitarbeitern und anderen Fachleuten am Telefon verpasst. Die Geräusche übrigens, die einst ein Modem machte, habe ich bis heute im Ohr."