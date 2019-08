Spielplatz für Nassenheides Waldsiedlung

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Die Mitglieder des Nassenheider Ortsbeirates wollen den Bau eines Spielplatzes in der Waldsiedlung. Diesen Willen bekundeten sie nun noch einmal durch die Modifizierung des aus dem Jahr 2010 stammenden Selbstbindungsbeschluss zum Dorferneuerungsplan. Bislang wird dort vom Bau eines Erlebnispfades entlang des Ufers gesprochen, nun soll es ausdrücklich der Bau des Spielplatzes sein. Die Mitglieder der Gemeindevertretung hatten nichts gegen die Veränderung einzuwenden und bestätigten diese einstimmig.

Radweg nach Buberow

Auf kurzem, vor allem aber intaktem Weg von Gutengermendorf nach Buberow, das soll im kommenden Jahr möglich sein. Jochen Harhues fragte im Auftrag von Einwohnern nach dem Stand der Planungen. Alle notwendigen Fragen seien mit den Kollegen der Fachämter vom Amt Gransee soweit besprochen und bearbeitet worden, dass einer Realisierung des Baus im kommenden Jahr nicht mehr entgegenstehe, so die Antwort von Bauamtsleiter Manfred Telm darauf. "Das dafür notwendige Geld wird im nächsten Haushalt eingestellt."

DSD-Stellplatz

Vom DSD-Stellplatz am Friedrichsthaler Weg in Nassenheide geht derzeit keine Gefahr mehr aus. Während der Einwohnerfragestunde war informiert worden, dass dort immer ein übler Geruch festzustellen sei. Unbekannte hatten am Stellplatz giftige Substanzen entsorgt und die Gemeinde zur Gefahrenabwehr Boden austauschen lassen. "Als wir über den Geruch informiert wurden, haben wir die Stelle erneut untersuchen lassen", so Telm. Die Fachfirma habe die Geruchsbelästigung bestätigt und mitgeteilt, dass davon keine Gefahr mehr ausgehe. Die Umgestaltung des Stellplatz wird gemeinsam mit dem Ausbau des Mühlenweg erfolgen.