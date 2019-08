MOZ

Wriezen Unter dem Motto "Lüdersdorf darf nicht sterben" steht eine Diskussionsveranstaltung in Wriezen am 13. August. Der Wriezener Ehrenbürger und Preisträger des "Alternativen Nobelpreises" Prof. Dr. Michael Succow wird ab 17 Uhr in der Aula der Johanniter-Schulen über die Landwirtschaft diskutieren – mit Praktikern, Politikern, Naturschützern und Anwohnern. Als gebürtigem Lüdersdorfer Bauernsohn geht es ihm dabei darum, wie die Kulturlandschaft der Wriezener Höhe erhalten werden kann. "Wie können wir auch unter den Herausforderungen des Klimawandels Nützlichkeit, Vielfalt und Schönheit in der Kulturlandschaft verbinden? Wie sollte eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Landwirtschaft aussehen? Welche Landbewirtschaftung ist ökologisch, sozial und ökonomisch wirklich nachhaltig? Und was können wir tun, um den bereits sichtbaren Folgen wie Trockenheit, Erosion, Aussterben von Vogel- und Insektenarten, aber auch Abwanderung der ländlichen Bevölkerung und Arbeitsplatzverlust entgegenzutreten?" Nach der Diskussion wird es auch Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum geben.