Zoodirektor gibt Zepter weiter

Steffen Göttmann

Altreetz (MOZ) Der Generationswechsel in der 1986 von Peter Wilberg als Schulzoo gegründeten Freizeiteinrichtung ist dem fortgeschrittenen Alter des langjährigen Geschäftsführers geschuldet. Bei der Vorstandssitzung am Dienstag unter Leitung von Otto Knoll habe der Vorstand den seit längerem geplanten Rücktritt von Peter Wilberg von seiner Funktion als Leiter der Einrichtung entgegengenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Zugleich hat der Vorstand einstimmig beschlossen, die Leitung Sabine Klein, der langjährigen Stellvertreterin und Tochter Peter Wilbergs, zu übertragen."

Sabine Klein neue Chefin

Sabine Klein habe mit Wirkung vom 1. August diese Funktion in voller Verantwortung, so der Vorstand. Sie wird dabei von den Vorstandsmitgliedern und von Peter Wilberg unterstützt. Der Vorstand des elf Mitglieder zählenden Vereins würdigte das Lebenswerk Wilbergs, der den Zoo vor 33 Jahren gegen alle Widerstände in der DDR und zur Wende sowie über die Gefahren des Hochwassers 1997 hinweg geleitet und entwickelt hat. Möglich geworden sei dies nur durch die große Unterstützung der Bevölkerung, der guten Zusammenarbeit mit Partnern und der großen Spendenbereitschaft. Der Vorstand bittet darum, diese Hilfe auch künftig der Einrichtung und ihrer neuen Leiterin Sabine Klein zukommen zu lassen. Klein arbeitet seit 33 Jahren im Zoo, als Tierpflegerin, aber auch als Hausmeisterin und technische Leiterin, eigentlich "Mädchen für alles".

"Ich will alles tun, um den Oderbruchzoo zu erhalten", betonte sie am Freitag. Sie wolle aber die Freizeiteinrichtung nur kommissarisch leiten. Denn die Satzung des Vereins schreibe vor, dass der Geschäftsführer Mitglied im Vorstand des Vereins sein müsse. Der Vorstand wähle aus seiner Mitte den Geschäftsführer, der dann ehrenamtlich arbeitet. "Das kann ich mir nicht leisten, ich muss von der Arbeit im Zoo leben können", sagte sie. "Und der Zoo ist mein Leben."

"Gleichzeitig haften die Vorstandsmitglieder des Oderbruchzoos mit ihrem privaten Vermögen, falls die Einrichtung in Schieflage gerät", erläuterte Sabine Klein. Auch dies sei der Satzung zu entnehmen. Diese Bürde könne sie nicht auf sich nehmen. Ihr Haus in der Schulstraße in Altreetz sei ihre Sicherheit, die sie nicht aufs Spiel setzen wolle.

Abhängig von öffentlicher Hand

Denn der Oderbruchzoo hängt am Tropf der öffentlichen Hand und ist abhängig von jährlichen Zuschüssen des Landkreises. Die reichen aber auf Dauer nicht aus, um die Einrichtung zu sichern. Denn ohne die Tierpfleger Sabine Klein und Mirko Wegner sowie Hausmeister Dieter Hoffmann, der die Futterspenden abholt, geht es nicht. "Wir müssen auch die Wochenenden absichern", sagte Sabine Klein. Die Freizeiteinrichtung mit dem Feriendorf und dem Spielplatz soll in homöopathischen Dosen modernisiert und attraktiver werden. Der Vorstand des Trägervereins, dem derzeit noch Otto Knoll vorsteht, will sich bald mit neuen Mitgliedern verjüngen.