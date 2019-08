Kinderpaten willkommen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Awo-Familienzentrum in der Hegermühle, Am Annatal 52a, liegt ein wenig versteckt, aber ein Besuch lohnt sich dennoch: Jeden Donnerstag gibt es dort von 14 bis 17 Uhr ein kleines Café. Dort kann einkehren, wer sich für das Patenschaftsprojekt interessiert. Leiterin Dana Oetzmann ermuntert sowohl junge Eltern als auch Erwachsene, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit als Pate interessieren. Mitunter sind auch Leute aus der Nachbarschaft da und stellen ihre Arbeit vor, so wie kürzlich Erhard Rückforth, der Imker aus dem Nachbarschaftsgarten. Das Patenschaftsprojekt soll jungen Familien helfen, den Alltag mit Kindern zu meistern und alle Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Deshalb will das Projekt sie in erster Linie bei den Kindern entlasten. Die Paten helfen ihnen bei den Hausaufgaben, unternehmen etwas in der Freizeit und teilen ihre reiche Lebenserfahrung mit ihnen.

"Beim Café organisiere ich immer, dass eine Patin mit dem Kind teilnimmt und Interessierten über dieses Ehrenamt berichtet", sagt Dana Oetzmann. Derzeit sind zwölf Paten aktiv, Bedarf für zehn weitere wäre da.