Kritik an Potsdamer eScootern

Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Seit Mitte Juni sind in Deutschland E-Scooter zugelassen, mit denen man sich auf Fahrradwegen, oder – falls diese nicht vorhanden sind – auf der Straße fortbewegen darf. Während in Berlin die Verleiher seither bereits mehr als eine Million Fahrten verzeichneten, bietet in ganz Brandenburg erst ein Vermieter die Gefährte an: das Unternehmen VOI Technology Switzerland AG in Potsdam.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VBZ) bewertete dessen Nutzungsbedingungen jetzt kritisch. "In der aktuellen Fassung, die jeder Nutzer akzeptieren muss, der die Gefährte über eine App bucht, schließt der Anbieter seine Haftung zum Beispiel bei Verletzungen sehr umfangreich aus", teilte die VBZ mit. Auch werde die Verpflichtung zur Sicherheitsprüfung der Roller auf den Nutzer übertragen.

"Nach den in Deutschland geltenden Normen sehen wir einige Regelungen kritisch", erklärte die Rechtsexpertin der VBZ, Stefanie Kahnert. Im Kleingedruckten stehe zudem, dass jegliche Streitigkeiten dem Schweizer Recht unterlägen und ausschließlich von Schweizer Gerichten entschieden würden. "Verbraucher sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie E-Scooter von VOI nutzen", sagt Kahnert.

Bisher sind jedoch noch keine Streitfälle über die Nutzung öffentlich bekannt geworden. Wer vertragsrechtliche Fragen zum Thema E-Scooter-Verleih hat, kann sich an die Verbraucherzentrale wenden.