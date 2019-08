H-Hühner von Hagen-Hof

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Es ist vielleicht noch kein Mega-Trend. Aber immer mehr junge Leute beschäftigen sich damit, sich ein paar Hühner anzuschaffen.

Dieses Thema hatte auch der Bestseller-Autor Sasa Stanisic in seinem Uckermark-Roman "Vor dem Fest" am Wickel. Er beschäftigte sich zuvor intensiv mit Hühnerstallbautechnik und Geflügelrassen. Stanisic rät für alle Vorhaben: "Bevor du ein Hühnergehege baust, informiere dich über Hühner und Füchse gleichermaßen. Kenne die Triebe vom Huhn und die Geschichten vom Fuchs genau."

Gründliche Vorbreitungen

Bei Familie Hagen in Letschin war Ende vorigen Jahres die Entscheidung gereift: "Wir schaffen uns Hühner an!" Christin und Christian Hagen sind mit ihren Kindern Fabio (9) und Finley (6) die Sache sehr gründlich angegangen. Sie haben sich bei den Großeltern in Kienitz erkundigt, wie das so zu bewerkstelligen ist und dort schon mal Futterquellen organisiert. Beim Bau des Hühnerstalls fertigte Christian Hagen als Chefkonstrukteur zahlreiche liebevoll gestaltete Details. Der gelernte Schweißer hat an alles gedacht, sowohl an die possierliche Hühnerleiter, den sogenannten "Huhn-Walk", eine Eierentnahmestation sowie die Sicherung gegen Hühnerdiebe aus der Luft und vor dem rotem Pelz.

Nach dem Stallbau ging es an den Hühnerkauf. Jedes Familienmitglied durfte sich am Hühnerwagen, dem reisenden Geflügelhändler, sein persönliches Lieblingshuhn aussuchen. So kamen denn auch Hildegard, Helga, Hannelore, Hertha, Heidi und Henriette in die Familie. Die Kinder und ihre Eltern hatten sich vorher erkundigt, worauf man beim Hühnerkauf achten sollte. Ein nicht unwesentliches Merkmal sind der Kamm und die Ohrlappen. "Man sieht ihnen an, ob sie weiße oder braune Eier legen", erklärt Christian Hagen. Die sechs H-Hühner legen meist drei Eier am Tag. "Das ist für uns völlig ausreichend", sagt Christin Hagen, die die Ortwiger Kita "Bienenschwarm" leitet. Wie wichtig das Halten von Tieren für die Erziehung von Kindern ist, ist der Pädagogin natürlich bewusst. Die Hühner sind nicht die einzigen Haustiere. Es gibt auch Meerschweinchen, Kaninchen und einen Hund auf dem großen Hofgartengelände.

Die sechs Hühnerchen werden von ein Hähnchen glücklich gemacht, dessen Namen auch mit "H" beginnt: Henning. Der Zwerghahn, ein Geschenk eines Cousins von Christin Hagen, hat bereits nach wenigen Tagen akustisch den Kontakt zu den benachbarten Hühnerställen aufgenommen. Die Hähne reißen sich nun allmorgendlich gegenseitig aus dem Schlaf. Die Sorge um die sieben gefiederten Hofbewohner ist Sache der ganzen Familie. Jeder hat dabei seine Aufgabe. Der Auslauf ist groß genug und wird von Bäumen beschattet. Als Futter dienen – wie überall – Reste vom Essenstisch. Angereichert wird das durch Korn vom großelterlichen Bauernhof.

Helga wird kein Braten

Bei der nicht ausbleibenden Frage, ob Heidi oder Helga denn auch mal als Sonntagsbraten auf den Mittagstisch kommen, sind sich alle vier Hagens ganz und gar einig: Niemals!. Die Hühner dürfen in Letschin altern und laufen nicht Gefahr, gerupft zu werden. Auch Zuwachs durch eigene Küken soll es nach bisheriger Auffassung nicht geben. "Wir sind der Meinung, dass es so, wie es jetzt ist, ganz gut passt. Mehr wollen wir wirklich nicht", sagt Christian Hagen.