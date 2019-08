Zwei, die Frankfurt blumiger machen wollen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Alles fing bei Eileen Bogun mit einer Art Fotoshooting an. Sie wollte ihre Hunde an einem Mohnfeld fotografieren – da fiel ihr auf, dass es kaum noch welche in der Nähe gibt. Also nahm sie sich vor, ein eigenes auszupflanzen. Aus dieser Initialzündung heraus entstand die Aktion "blumiges Frankfurt".

Seit Kurzem führen Eileen Bogun und Rene Pachaly Spaziergänge durch, auf denen sie zusammen mit anderen Interessierten Samen wilder Blumen einsammeln, um sie dann im Spätherbst beziehungsweise im Frühjahr wieder auszusäen. Pachaly ist quasi der Experte dabei. Der Apotheker bietet kostenlose Heilkräuterwanderungen an und kennt sich mit dem Thema aus.

Er zeigt wilden Lavendel, aus dem die Samen bereits von allein herausfallen. "Der ist ganz anspruchslos und sät sich selbst aus", sagt der 37-Jährige. Das Problem sei jedoch, dass oft zur falschen Zeit gemäht werde. "Bunt und hochgewachsen sieht doch besser aus als kurz, verbrannt und gelb", sagt auch Eileen Bogun. Denn genau das passiere, wenn bei Hitze gemäht wird, erklärt die 29-Jährige. Ansonsten kämen die Pflanzen bei extremer Trockenheit wunderbar klar.

Die Aktion – mit Frankfurtern für Frankfurt, wie beide sagen – soll nicht nur für schöne Blumen sorgen, sondern auch Insekten Nahrung und Lebensraum bieten, und zwar nachhaltig. Im nächsten Schritt wollen beide mit der Stadt und zum Beispiel der SVF darüber reden, wo ausgesät werden darf. Sie könnten sich unter anderem Bushaltestellen-Dächer vorstellen. Außerdem hoffen sie, dass sich Mitmacher finden, die im eigenen Garten Wildblumenecken anlegen, und dass die Aktion größere Kreise zieht.

Der nächste blumige Spaziergang ist diesen Sonntag, 15 Uhr, am Faulen See in Güldendorf. Treffpunkt ist der Parkplatz neben der Schießsportanlage. Das Angebot ist kostenlos, man sollte Tüten/Gläser für die Samen mitbringen.