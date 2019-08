Schweitzer-Oberschule noch ohne Rektor

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Für die Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Oberschule wird ein neuer Rektor beziehungsweise eine Rektorin gesucht. Vorgängerin Yvonne Walthenberger hat die Bildungseinrichtung auf eigenen Wunsch verlassen. Nach langer Krankheit war sie über das Hamburger Modell schrittweise wieder in den Schuldienst eingestiegen, allerdings nicht in Hennigsdorf, sondern an der Heinz-Sielmann-Oberschule in Elstal (Havelland). Dort wird sie nun bleiben und zum Schuljahresbeginn eine siebte Klasse übernehmen.

Derzeit ist Michael Hoff als kommissarischer Schulleiter tätig. Laut Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamts in Neuruppin, sei von seiner Seite alles veranlasst worden, dass die Rektorenstelle ausgeschrieben werden kann. Die Ausschreibung selbst, die im Amtsblatt des Landes erfolgt, sei aber Sache des Bildungsministeriums. Dessen Pressesprecher Ralph Kotsch teilte am Freitag mit: "Die Stelle wird in den nächsten Wochen ausgeschrieben und dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt." Ein konkreter Zeitpunkt könne im Moment noch nicht mitgeteilt werden.

Walthenberger hat dem Schulamt vor etwa zwei Monaten mitgeteilt, dass sie künftig auf eine Direktorenstelle verzichten wolle. Gegenüber dieser Zeitung sagte sie, dass dies vor allem mit ihrem Umzug von Oberkrämer nach Werder/Havel begründet sei. "Für jede Fahrt eineinhalb Stunden, dazu noch all die Abendtermine, das ist mir einfach zu viel", sagte sie. Aber auch die Kommunikation mit der Stadtverwaltung als Träger der Schule sei nicht immer einfach gewesen. Als Beispiel führte sie an, dass gegen den Willen von Lehrern und Schülern der Vertrag für den Hausmeister nicht verlängert worden war.